Tigres ya busca nuevo entrenador para la Liga MX: ¿qué pasará con Víctor Manuel Vucetich?

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX terminó para Tigres, pues aunque falta una fecha del certamen regular y la Liguilla, el cuadro felino no tiene posibilidad de avanzar, por lo que ya surgen reportes del perfil que el club regio busca para ser su siguiente entrenador.

Al momento Víctor Manuel Vucetich opera como Vicepresidente Deportivo de Tigres, así como el entrenador del primer equipo de manera interina, por lo que se está trabajando en la llegada de un nuevo estratega y hay un candidato que suena fuerte; Guillermo Barros Schelotto.

Vucetich afrontó el Apertura 2026 como DT interino, pero después de finalizar será únicamente el vicepresidente y ya informó que se vienen cambios. Dijo que se están analizando opciones para tomar la mejor decisión posible.

“Esto es algo que desde inicio de torneo se comentó claramente: que yo venía como un técnico interino y que iba a hacer otra labor también, entonces se han analizado estas situaciones para tomar las acciones que corresponden ya en base a un conocimiento, un análisis profundo para tratar de dar la satisfacción a la gente, es algo que se ha venido haciendo durante toda esta campaña”, dijo tras la derrota ante Cruz Azul.

Información de medios nacionales dice que Víctor Manuel Vucetich maneja el tema de la contratación del próximo entrenador de manera directa y uno de los nombres que más suenan es el de Guillermo Barros Schelotto, quien termina contrato con Club Atlético Vélez Sarsfield en diciembre. Todavía no hay nada seguro y todo dependerá si Schelotto se mantiene en el club argentino o Tigres logra gestionar su llegada.

“La campaña no ha sido la correcta, eso es algo que está de manifiesto, se han cometido muchas equivocaciones, esto nos ha metido a lo mejor en esta circunstancia que hemos tenido de malos resultados, incluso ya creo que Gorriarán hizo un comentario en relación a lo que ha sido la campaña, estamos muy conscientes, creo que todos estamos en esa unidad de idea de lo que comenta Gorriarán, no ha sido la campaña correcta para todos nosotros y bueno yo creo que eso es parte a lo mejor de lo que se ha estado dando en este campeonato”.

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