Muere Alan Jones, un campeón histórico de la Fórmula 1: ¿Quién era y de qué murió?

¿Quién era Alan Jones y de qué murió?

El mundo deportivo está de luto, pues el 5 de noviembre se confirmó el campeón histórico de la Fórmula 1, Alan Jones, perdió la vida a los 80 años de edad.

Por medio de una breve publicación en redes sociales, la Fórmula 1 informó que el campeón mundial Alan Jones, conocido como Jonesy y a quien calificaron como “un piloto aguerrido y un espíritu competitivo” perdió la vida.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento del Campeón del Mundo Alan Jones. ‘Jonesy’ debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España de 1975 con el equipo Hesketh, antes de conquistar el título en 1980 junto a Frank Williams en su equipo homónimo”, se lee en la publicación acompañada de una fotografía suya.

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We are very saddened to hear of the passing of World Champion Alan Jones.



‘Jonesy’ made his first F1 entrance at the 1975 Spanish Grand Prix with the Hesketh squad before going on to famously claim the title in 1980 alongside Frank Williams at his eponymous team.



A fierce racer… pic.twitter.com/8fxERdcT2T — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

Por su parte, Motorsport Australia compartió una declaración de la esposa de Amanda Butler-Davis, quien agradeció en nombre de su familia a quienes formaron parte de la vida del piloto.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Alan, quien falleció el 5 de noviembre tras una breve enfermedad. Su ausencia será profundamente sentida y su recuerdo será guardado con cariño por sus seres queridos, así como por los numerosos aficionados cuyo apoyo siempre agradeció”, se lee en el comunicado.

Muere Alan Jones ı Foto: Motorsport Australia

¿Quién era Alan Jones y de qué murió?

Alan Stanley Jones nació el 2 de noviembre de 1946 en Melbourne, Australia, y perdió la vida el pasado 5 de noviembre luego de haber sido diagnosticado algunas semanas atrás con cáncer terminal.

Además de ser conocido por sus grandes años como piloto activo de la Fórmula 1, Alan Jones también se desempeñó como comentarista deportivo enfocado en el automovilismo australiano.

We are saddened to hear the news that 1980 F1 World Champion Alan Jones has passed away.



A proud Australian and an inspiration to those in his home country and around the world, Alan's mark on the sport will be remembered forever.



Our thoughts are with his family and friends… pic.twitter.com/KAvQ87J7FL — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) November 5, 2026

Jones destacó por tener un estilo directo y competitivo al momento de manejar; además, su incorporación a la escudería Williams contribuyó a que se aumentara la tención no solamente a su equipo, sino a la Fórmula 1 en Australia.

Alan Jones fue el segundo australiano en conseguir el título del campeonato mundial, pues en 1980 se subió al podio bajo la escudería Williams; además, este logró acumular 12 victorias, 24 podios, seis pole positions y 13 vueltas.

Australian motorsport is mourning the loss of legendary racer Alan Jones after his death at the age of 80. From Melbourne to Monaco, Jones was crowned Formula One champion, blazing a trail for the likes of Mark Webber, Daniel Ricciardo and Oscar Piastri. pic.twitter.com/SLEcaRnDLq — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 5, 2026

Entre los principales títulos de Alan Jones se encuentran:

Subcampeón del campeonato británico de la Fórmula 3 en 1973

Subcampeón de la Fórmula Atlantic británica Southern Organs en 1974

Campeón de Can-Am en 1978

Tercer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 1979

Campeón del mundo en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 1980

Subcampeón del BMW M1 Procar Championship en 1980

Tercer lugar del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 1981

Campeón del Campeonato Australiano de GT en 1982

Subcampeón del Campeonato Australiano de Turismos en 1983

Alan Jones

1980 F1 World Champion

1946-2026#F1 pic.twitter.com/8cy0sLJ6dn — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

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