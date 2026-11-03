Checo Pérez subasta casco y traje de piloto que utilizó en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026

Checo Pérez donará su casco y traje que usó en el Gran Premio de la Ciudad de México de la F1 2026.

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez dio a conocer en redes sociales que subastará el casco y el traje de carreras (nomex) que utilizó en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, en el que cumplió 300 carreras como volante de la Fórmula 1.

El deportista originario de Guadalajara, Jalisco, quien este año volvió al serial para comenzar una nueva aventura con la escudería Cadillac, aseguró que quiere donar su casco y su traje con el objetivo de ayudar a los niños mexicanos y a su Fundación.

“Quiero que este momento sea muy especial para mi Fundación Checo Pérez, para todos los niños de México, y quiero donar mi casco con el que hice mi carrera número 300 para mi Fundación, así que lo vamos a subastar, así como mi nomex para poder ayudar a los niños de México”, dijo Checo Pérez en el video en el que habló acerca de esta subasta.

Detalles de la subasta del casco y traje de piloto de Checo Pérez

En el video que se compartió desde las redes sociales de la Fundación Checo Pérez se informó que la puja inicial para la subasta 1, la del casco del tapatío, es por un millón 700 mil pesos.

Para la subasta 2, la del traje de piloto, la puja inicial es de 1 millón 800 mil pesos.

Las personas interesadas en participar en la subasta de Checo Pérez deben mandar su puja por mensaje directo al perfil en Instagram de Fundación Checo Pérez.

En la publicación se dio a conocer que ambas piezas se entregarán firmadas por el piloto de Cadillac. La subasta es de este martes 3 de noviembre al sábado 7.

¿Desde cuánto existe la Fundación Checo Pérez?

La Fundación Checo Pérez es una organización sin fines de lucro que tiene 14 años de existencia. El propio piloto de Fórmula 1 la fundó en 2012 y la dirige su hermana Paola Pérez.

La principal misión de esta Fundación, cuya sede principal está en Guadalajara, Jalisco, es brindar oportunidades, desarrollo integral y bienestar social a niñas, niños y adolescentes que estén en situación de vulnerabilidad en el país.

La Fundación Checo Pérez brinda apoyo en salud visual, fibrosis quística, síndrome de Down, salud mental y revisiones médicas generales.

EVG