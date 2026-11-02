Cadillac con todo y Checo Pérez, a la venta; reportan cuánto pedirían y si ya existe comprador

El empresario Mark Walter pondría en venta su parte de la escudería Cadillac.

Reportes de último momento señalan que la escudería Cadillac sería puesta en venta, esto menos de una semana después de que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez extendió su contrato con el equipo estadounidense por las próximas tres temporadas de Fórmula 1.

Según información de Sportico, medio especializado en negocios deportivos, el empresario Mark Walter, quien está vinculado al grupo propietario de Cadillac, quiere desprenderse de su participación en el equipo que apenas debutó en el Gran Circo en la campaña en curso.

ATENTOS 🚨



Cadillac F1, estructura respaldada por General Motors, gestionada por la firma TWG Global y donde Sergio ‘Checo’ Pérez compite, ha sido puesta sobre la mesa de negociaciones valuada en 3 billones de dólares. pic.twitter.com/0Tjhmt0KGF — FOX (@somos_FOX) November 2, 2026

La cantidad de dinero que piden por la venta de Cadillac

El reporte de Sportico indica que Mark Walter analiza una posible venta estimada en por lo menos 3 mil millones de dólares. Dicho medio también dio a conocer que hay al menos siete posibles compradores interesados en adquirir una participación en la escudería Cadillac.

Hasta el momento no se ha dicho con exactitud qué porcentaje de las acciones del equipo de la Fórmula 1 estaría disponible, además de que tampoco se tienen identificados a los inversionistas que desean formar parte de esta operación.

En cuanto a General Motors se menciona que cualquier movimiento de Cadillac no se traduciría forzosamente en su desaparición como socio industrial de la escudería.

¿Qué pasaría con Checo Pérez si se concreta la venta de Cadillac?

Una eventual venta de Cadillac no significaría que Checo Pérez dejaría de formar parte de la escudería, pues recientemente firmó una renovación hasta 2029.

Si se materializa la operación, los nuevos inversionistas podrían mantener a los pilotos en cuestión, que de momento son el mexicano y el finlandés Valtteri Bottas.

Checo Pérez y el dos veces subcampeón con Mercedes se convirtieron en los primeros volantes en la historia de Cadillac, que desde este 2026 se unió a las escuderías que forman parte de la Fórmula 1.

Mark Walter, quien también es dueño de los Dodgers, controla a Cadillac por medio de TWG Global, compañía que agrupa sus inversiones deportivas y que opera su división TWG Motorsports.

EVG