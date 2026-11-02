¡Con Quiñones no! Jugadores del Al Gharafa atacan al mexicano tras goleada del Al-Qadsiah (VIDEO)

Julián Quiñones fue atacado por jugadores del Al Gharafa en la Champions League de Asia.

El mexicano Julián Quiñones fue víctima de la frustración de los jugadores del Al Gharafa en el quinto y último gol del contundente 5-0 que el Al-Qadsiah consiguió a domicilio sobre el equipo qatarí en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League de Asia.

Momentos después de que Mohammed Al-Qahtani marcó el último tanto del equipo de Arabia Saudita, futbolistas del conjunto local se enojaron con el seleccionado tricolor. Uno de ellos lo tomó lo jaló de la camiseta, lo que derivó en la reacción de la Pantera, que soltó una sonrisa y posteriormente empujó a su agresor.

¡SE ENOJARON CON QUIÑONES POR LA GOLEADA! 😡



Al-Qadisiya marcó el 0-5 en la Champions de Asia y Julián Quiñones se vio involucrado en una bronca. pic.twitter.com/lOhiEUCRy9 — Futbol Picante (@futpicante) November 2, 2026

Dos futbolistas del Al-Qadsiah llegaron en defensa de Julián Quiñones para evitar que la bronca pasara a mayores, pues al encuentro celebrado en Qatar todavía le quedaban alrededor de 15 minutos, pues el tanto de Mohammed Al-Qahtani fue al 81′.

Julián Quiñones sigue imparable

Julián Quiñones se lució con un doblete en el 5-0 que el Al-Qadsiah le propinó en calidad de visitante al Al Gharafa, resultado que al conjunto saudita le permite continuar invicto en la Liga de Campeones de Asia.

La Pantera consiguió sus dos dianas en el primer tiempo, la primera de ellas con un remate de cabeza al minuto 27 y la segunda al 45′ con un disparo raso de derecha fuera del área.

Con sus dos tantos de este lunes en la Champions League de Asia, Julián Quiñones llegó a 10 goles en la Temporada 2026-2027 con el Al-Qadsiah, club con el que disputa su tercera campaña.

De esas anotaciones del delantero mexicano, seis han sido en duelos de la Saudi Pro League y cuatro en actividad de la Champions League de Asia.

Próximos juegos de Julián Quiñones con el Al-Qadsiah

Julian Quiñones y el Al-Qadsiah vuelven a las canchas este jueves 5 de noviembre, cuando sean locales contra el Al Feiha en el marco de la Jornada 13 de la Saudi Pro League.

Posteriormente, vendrá un parón para que se lleven a cabo los partidos correspondientes a la última Fecha FIFA del año, en la que México enfrenta a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En la reanudación de la Saudi Pro League, el Al-Qadsiah de Julián Quiñones visita al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en duelo programado para el próximo 20 de noviembre.

EVG