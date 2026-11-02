¿Traición al Porto? Santiago Gimenez presume su amor por el equipo que menos pensarías

Santiago Gimenez se quitó el jersey del Porto y lució los colores de otro equipo.

El delantero mexicano Santiago Gimenez, canterano de Cruz Azul, disfrutó el superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors, éste último equipo al cual apoyó mientras vio el partido en compañía de algunos de sus compañeros en el Porto, club en el que milita a partir de esta temporada.

En sus instastories, el Bebote compartió una imagen en la que luce sonriente con una chamarra del equipo xeneize, que se impuso por la mínima diferencia al Millonario gracias a un solitario tanto de Lautaro Di Lollo.

Santiago Gimenez apoyó a Boca Juniors durante el superclásico de Argentina contra River Plate. ı Foto: IG @sant.gimenez

En otro de sus estados, Santiago Gimenez compartió una instantánea en la que aparecen festejando los jugadores de Boca Juniors al final del partido celebrado en el Estadio Alberto J. Armando su victoria sobre River Plate. Un día antes, el mexicano fue suplente en el 4-0 del Porto ante el Estoril.

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El amor de Santiago Gimenez por Boca

Santiago Gimenez tiene afinidad con Boca Juniors debido a que es el equipo en el que se formó como futbolista su padre Christian, mejor conocido como ‘Chaco’.

Inclusive, en 2024 el Bebote admitió que eventualmente le gustaría jugar con el conjunto Xeneize, el club que presume de tener la mayor cantidad de aficionados en Argentina.

“Soy hincha de Boca, mi meta es jugar algún día ahí por lo que representó para mi papá”, declaró en aquel momento Santiago Gimenez.

El seleccionado tricolor aprovechó que el Porto había tenido actividad un día antes, el sábado, para el domingo disfrutar tranquilamente el choque entre Boca Juniors y River Plate, uno de los clásicos más pasionales del futbol internacional.

¿Cuántos goles lleva Santiago Gimenez con el Porto?

El mexicano Santiago Gimenez suma dos goles en seis partidos oficiales con el Porto, que lidera la clasificación de la Primeira Liga de Portugal con marca perfecta de 30 puntos en 10 Jornadas.

Los dos tantos que el Chaquito registra con los Dragones han sido desde el manchón de penalti, uno de ellos en el triunfo de 4-1 sobre el Casa Pia en liga y otro ante el Académico de Viseu en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal.

Con esos goles, Santiago Gimenez recupera de a poco la confianza con el Porto, que esta semana enfrenta al Napoli en busca de sus primeras unidades en la Champions League y el fin de semana visita al Guimaraes en busca de conservar su racha perfecta en la Primeira Liga.

EVG