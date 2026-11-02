Anthony Gordon, Javier Aguirre y una confesión que te volará la cabeza

Anthony Gordon, delantero del Barcelona, reveló que el juego de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra sigue siendo el mejor partido de su vida, además de que habló del viral momento en el que Javier Aguirre se dirigió a él para lanzarle un insulto durante el duelo celebrado en el Estadio Azteca.

El jugador inglés recordó el vibrante cotejo ante el Tricolor en la previa del juego que el equipo blaugrana sostendrá este martes 3 de noviembre contra el sorpresivo Aston Villa, uno de los cinco equipos que marchan con paso perfecto después de tres jornadas de la fase de liga de la Champions League.

😂🇲🇽 GORDON no puede aguantar la risa al hablar sobre su meme con Javier Aguirre y el 'f*ck you' que le dijo en el #InglaterraMéxico de la #CopaMundialFIFA:



👏 "Me acuerdo muy bien (...) Fue un momento genial y se hizo viral. Fue muy divertido, una broma del momento" pic.twitter.com/obprHQZ54A — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 2, 2026

“Simplemente el contexto; cuánta presión había en el juego, cuánta emoción había, había muchísimo ruido. La altitud, el estadio, la atmósfera. Sigue siendo el ruido más fuerte que he escuchado en mi vida y creo que se quedará por siempre en mi memoria”, confesó Anthony Gordon ante la pregunta de Enzo Olivera, reportero de TNT Sports México.

Anthony Gordon y el insulto que recibió de Javier Aguirre

En alusión al recordado “Fuck you” que le lanzó el entonces entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, Anthony Gordon reconoció que lejos de haber sido un momento incómodo para él fue algo divertido y así lo tomó.

“Fue muy divertido. Nada ofensivo, solo un chiste en el momento. Lo que lo hizo mejor fue que en el momento había mucha tensión, mucha presión; animadversión en el partido. Luego él hace un chiste en el área técnica como si estuviéramos jugando en el parque”, indicó el jugador del Barcelona a partir de esta campaña.

Incluso, Anthony Gordon comentó que ese viral instante con Javier Aguirre fue muy gracioso y afirmó que el actual timonel del Valencia “parece ser un gran tipo”.

Anthony Gordon enaltece triunfo de Inglaterra sobre México

Inglaterra remó contracorriente en aquel juego de los octavos de final del Mundial 2026 ante México, pues en los primeros momentos del segundo tiempo se quedó con un elemento menos por la expulsión de Jarell Quansah. Por esa razón, el extremo de 25 años de edad aseveró que la victoria del Equipo de la Rosa tuvo tintes heroicos y nunca la olvidará.

“La forma en la que ganamos con 10 hombres. La forma en que conseguí el penalti con 10 jugadores; había tanta emoción y esto vivirá por siempre”, resaltó el nacido en Liverpool.

Inglaterra fue la única selección que le hizo gol y que le ganó a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, y su vibrante choque en la cancha del Estadio Azteca es considerado por muchos aficionados como el mejor o uno de los más destacados de la justa celebrada en Norteamérica.

EVG