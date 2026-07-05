¿Quién es Annie Keating la novia de Anthony Gordon, jugador de Inglaterra que vale 80 millones de euros?

Anthony Gordon, extremo inglés de 25 años, es el nuevo fichaje del FC Barcelona por más de 80 millones de euros. El joven que debutó en 2017 mantiene desde hace varios años una relación estable con Annie Keating, maquilladora nacida en su ciudad natal, Liverpool.

A raíz del partido de México vs. Inglaterra en el Mundial 2026, surge curiosidad por conocer más detalles de la vida personal y amorosa del famoso futbolista. En La Razón te contamos quién es la bella novia de este deportista.

¿Quién es Annie Keating, novia de Anthony Gordon el jugador de Inglaterra que vale 80 millones de euros?

Annie Keating nació en Liverpool, ciudad de Reino Unido, en 2003, en el barrio de Merseyside, donde también creció Anthony Gordon.

Es maquilladora de profesión y mantiene un perfil discreto en redes sociales, por lo que mantiene su cuenta privada en Instagram.

Annie Keating conoció a Anthony Gordon desde la infancia y lo ha acompañado en cada etapa de su carrera, desde el Everton al Newcastle y ahora en su traslado a Barcelona. Además, en marzo de este año, la joven pareja hizo oficial su compromiso, por lo que en unos meses los veremos caminando rumbo al altar.

Annie Keating la novia de Anthony Gordon ı Foto: Reuters

¿Quién es Anthony Gordon?

Anthony Michael Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en Liverpool, por lo que actualmente tiene 25 años. Es un futbolista que juega en la posición de extremo izquierdo, aunque también se ha desempeñado como delantero.

Se formó en las categorías juveniles de Everton FC y debutó en la Europa League en 2017. En Newcastle United (2023-2026), se forjó como figura, marcando 39 goles en 152 partidos.

Anthony Gordon ahora es parte del FC Barcelona, pues fue fichado por 81 millones de dólares fijos más variables, primer refuerzo de Hansi Flick.

Con la Selección de Inglaterra, debutó en 2024 al participar en la Eurocopa 2024 (donde quedó subcampeón) y actualmente juega el Mundial 2026.

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