Barça humilla al Newcastle y ahora va por el Atlético

El Barcelona marcó siete goles y el Liverpool reanimó su temporada con cuatro tantos para transformar partidos ajustados de la Champions League en amplias victorias que los enviaron a los cuartos de final.

El Atlético de Madrid sobrevivió a una trepidante reacción del Tottenham para dejar a España 3, Inglaterra 0 en los cruces de octavos de final de esta sembarcelonaana.

El Bayern Múnich lo tuvo más fácil que nadie: apartó al Atalanta con un 4-1 y un 10-2 en el global, para conseguir un duelo estelar contra el Real Madrid.

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Otra avalancha de goles se desató cuando el Barcelona destrozó al Newcastle en la segunda parte de un vibrante 7-2, después de que ambos equipos se enfrentaran de tú a tú antes del descanso.

Raphinha y Robert Lewandowski firmaron sendos dobletes, mientras que Fermín López culminó una excelente jugada fluida para un Barcelona que fue arrollador en la segunda mitad después de un trámite parejo antes del descanso.

Con la eliminatoria igualada 1-1 tras el partido de ida en Newcastle, el Barça se puso por delante dos veces en los primeros 20 minutos y, en ambas ocasiones, Newcastle igualó poco después con goles poco habituales de Anthony Elanga. El extremo sueco no había anotado en sus 35 partidos anteriores esta temporada en la Liga Premier o la Liga de Campeones, pero marcó dos veces en un lapso de 13 minutos en el Camp Nou.

El rumbo del encuentro cambió cuando Lamine Yamal convirtió un penal en la última jugada de la primera parte para darle al Barcelona una ventaja 3-2 que ya no volvería a ceder. La semana pasada, el penal de Yamal, de 18 años, en la agonía del tiempo añadido, le negó a Newcastle una victoria en el partido de ida.

La Liga volvió a imponerse a la Premier un día después de que Real Madrid ganara 2-1 en Manchester City para completar un marcador global de 5-1. En Madrid, el triplete del capitán Federico Valverde en la primera parte había apartado de un manotazo a Man City.

Liverpool terminó imponiéndose 4-0 al Galatasaray en Anfield, remontando una derrota por un gol en Estambul, pese a que Mohamed Salah falló un penal en el tiempo añadido de la primera parte cuando el marcador era 1-0.

Aun así, Salah fue clave en la gran segunda mitad de Liverpool con dos asistencias y luego un gol, en una actuación que podría relanzar una temporada irregular para los campeones de Premier League.

El Tottenham mostró verdadero carácter tras la bochornosa derrota 5-2 en la Ciudad de Madrid la semana pasada, pero el Atlético resistió ayer en el partido de vuelta, pese a que los ingleses igualaron el marcador en dos ocasiones. El Tottenham ganó 3-2 el encuentro con un penal tardío de Xavi Simons.

Tottenham y Newcastle se unieron al City, eliminado el martes por el Real Madrid con un 5-1 en el global, como equipos de la Liga Premier que quedaron fuera a manos de sus rivales de la Premier.

Inglaterra llegó a esta edición con un récord de seis equipos y todos alcanzaron los octavos, pero sólo el Arsenal y el Liverpool avanzaron. Chelsea quedó eliminado por el vigente campeón, el PSG, que ahora enfrentará al Liverpool.