Arsenal gana en Liverpool tras 14 años de espera

El Arsenal consiguió su primera victoria en Anfield en 14 años al vencer 1-0 al Liverpool gracias a un gol de Kai Havertz en la primera mitad para subir al primer puesto de la Premier League.

Los Gunners no ganaban en el intimidante estadio de los Reds desde 2012, cuando el actual entrenador, el español Mikel Arteta, dirigía el mediocampo del equipo londinense.

Havertz rompió la maldición al definir a quemarropa en el segundo palo tras un centro raso que cruzó el área, enviado por el incansable mediocampista Declan Rice a los 16 minutos de tiempo corrido.

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El Tip: El Liverpool lidera el balance histórico en su rivalidad contra el Arsenal con saldo de 90 victorias, por 82 de los Gunners. El resto son 67 empates desde su primer juego en 1905.

Luego, el Arsenal defendió con tenacidad, especialmente en la primera mitad, cuando Liverpool encerró a los visitantes, para mantener su sexta valla invicta en nueve partidos de una defensa del título que marcha según lo previsto.

“Al final, esa línea defensiva, la forma en que nos mantenemos unidos, esa unión que tenemos, está invicta”, dijo Declan Rice. “No es nada que haya visto antes”, agregó el mediocampista.

Con esta octava victoria de la campaña, los Gunners superaron al Manchester City y se colocaron en la cima de la clasificación de la Premier League, con una ventaja de tres puntos .

Quizás de manera más reveladora, dada la incertidumbre que rodea el futuro de los Sky Blues tras su veredicto de culpabilidad por infracciones financieras a gran escala, el Arsenal ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre Brighton, que es tercero: el único equipo que ha superado hasta ahora al campeón defensor.

14 Goles han hecho los Gunners en la temporada en Inglaterra

La derrota corta una racha de cinco triunfos consecutivos del Liverpool desde que perdió en su única derrota previa esta temporada, a manos del Manchester City, también en Anfield, el 11 de octubre.

Durante el furioso asedio en los últimos 25 minutos de la primera mitad, Florian Wirtz estrelló un tiro libre en el travesaño, Alexis Mac Allister cabeceó por encima del larguero sin marca y al Liverpool le desestimaron varias reclamaciones de penalti. Los Reds enfrentan al Fenerbahce, el miércoles, en Champions.