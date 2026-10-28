Santiago Giménez marca con el Porto; así fue el GOLAZO y festejo del mexicano (VIDEO)

Santiago Giménez anotó su segundo gol como jugador del FC Porto, fue en los cuartos de final de la Copa de Portugal ante el Académico Viseu FC. El ariete mexicano abrió el marcador de penalti al 45′, para mandar a su club con ventaja al medio tiempo.

Luego de una mano dentro del área se marcó la pena máxima en favor de los Dragones Azules y el elegido para cobrar fue El Bebote, quien engañó al portero y abrió su disparo para romper su sequía goleadora. Lo curioso es que los dos goles de Santi en el Porto han sido de penalti.

🚨🤯 BREAKING: SANTIAGO GIMENEZ SCORES HIS SECOND GOAL FOR FC PORTO!



First goal as a starter for the Mexican striker. 🇵🇹🔥 pic.twitter.com/DyVhzK6WlI — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 28, 2026

Luego de una Fecha FIFA complicada con la Selección Mexicana en donde no pudo anotar, el delantero azteca no había tenido buenas actuaciones con el Porto, pero en la Copa de Portugal recibió la confianza para arrancar de titular y no la desaprovechó.

Después de la gira del Tricolor por Estados Unidos, el Bebote se unió a los Dragones, que antes de medirse al Académico Viseu FC tuvieron cuatro duelos, en donde el canterano del Cruz Azul tuvo actividad en solamente dos duelos.

Ante el Marítimo en la Liga de Portugal se quedó en la banca. En Champions League vio minutos ante el Real Betis, en donde casi marca gol tras un gran remate de cabeza, pero el arquero rival atajó el esférico. Posteriormente, en Liga de Campeones, vio desde el banquillo el choque ante el PSV.

Antes del cotejo en la Copa de Portugal, Giménez vivió un partido discreto de Primeira Liga ante el Gil Vicente, en donde tampoco pudo anotar.

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