Leyenda de Cruz Azul ve a Santiago Gimenez como figura del Porto y después en la Premier League

Juan Reynoso es alguien que conoce muy bien a Santiago Gimenez, pues dirigió al mexicano en su época como entrenador de Cruz Azul. El exjugador peruano afirmó que visualiza al Bebote como figura del Porto y que de ahí salté incluso a una liga como la Premier League.

“No me sorprendería que en el corto plazo termine siendo una de las figuras del Porto y que, posteriormente, regrese a una liga de mayor exigencia”, declaró el actual estratega del Necaxa en charla con TUDN.

Reynoso cree que Santi tiene todo para jugar en la Premier

Juan Reynoso considera que Santiago Gimenez tiene todas las aptitudes para llegar algún equipo de la Premier League y consolidarse en la que muchos consideran la mejor liga del mundo.

“Podríamos estar hablando de un delantero consolidado en la Premier League dentro de dos o tres años. Todo lo que está viviendo hoy es una anécdota. Sé que Santi se va a imponer a esta coyuntura que no es la realidad de lo que tiene que ser su carrera”, remarcó el también exdefensa de Cruz Azul.

Juan Reynoso, una de las leyendas de La Máquina por haber sido campeón con el equipo cementero como jugador y entrenador, también aseveró que Santiago Gimenez tiene la mentalidad necesaria para superar el complicado momento que vive tanto con los Dragones como con la Selección Mexicana.

“Creo que él ya sabe el camino, pero también sabe porque su papá fue un gran futbolista que el futbol es como la vida, tiene altibajos y la gente que perdura en el futbol es la que tiene ese fuego interior de ‘me aferro a esto’”, profundizó el extimonel de Cruz Azul del Guard1anes 2021 al Clausura 2022.

Santiago Gimenez rompe larga sequía con el Porto

Santiago Gimenez ha marcado un gol con el Porto desde su llegada a Portugal. Hizo un tanto de penalti en el 4-1 de los Dragones sobre Casa Pia en la Jornada 6 de la Primeira Liga.

Ya tenía poco más de un año desde que Santiago Gimenez había hecho su última diana, la cual había sido con el Milan en el triunfo de 3-0 sobre el Lecce en la Copa Italia el 23 de septiembre de 2025.

Sin embargo, su anotación más reciente con la Selección Mexicana ocurrió un poco antes, cuando el 9 de septiembre de 2025 hizo el tanto con el que el Tricolor consiguió un agónico empate 2-2 contra Corea del Sur en un amistoso desarrollado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

EVG