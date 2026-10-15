Javier Aguirre insulta con el dedo de en medio a futbolista rival en su debut con el Valencia y provoca un caos (VIDEO)

Javier Aguirre le hizo un gesto obsceno a un jugador del Racing de Santander en su debut como DT del Valencia.

El mexicano Javier Aguirre fue captado por las cámaras mientras le lanzaba un insulto a un futbolista del Racing de Santander en su debut como director técnico del Valencia, club al que llegó tras poner fin a su tercera etapa con la Selección Mexicana.

Movistar+ le hizo un seguimiento especial al Vasco en su primer partido al frente de los Murciélagos, y en una parte del clip se le ve mostrándole el dedo de en medio a un jugador del Racing que alentaba a su afición en las gradas de El Sardinero, donde se llevó a cabo el duelo que culminó con un empate 2-2.

𝐀𝐠𝐮𝐢𝐫𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐝𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚.#LALIGAEASPORTS sonríe.



🙏 El mexicano se ha convertido en la 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 del Valencia para salvar la temporada.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/QQlbhragr7 — El Día Después en Movistar Plus (@ElDiaDespues) October 15, 2026

Javier Aguirre hizo recordar, en su debut como timonel del Valencia, el “Gordon, fuck you” que le dijo a Anthony Gordon durante el juego de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca.

Aguirre no se guarda nada en su debut como DT del Valencia

En el video de Movistar+ se ve la intensidad y pasión de que caracterizan a Javier Aguirre, las cuales no podían faltar en su primer compromiso al frente del Valencia.

El ‘Vasco’ también gritó y lanzó algunos insultos en el banquillo de los Chés, a los que intentará salvar del descenso en el futbol español.

De acuerdo con reportes de la prensa local, las groserías de Javier Aguirre no fueron dirigidas contra alguien en específico, pues el mexicano las soltó al aire mientras se desarrollaba el encuentro en El Sardinero.

El seguimiento de Movistar+ al estratega mexicano confirma la pasión con la que el Vasco vive cada juego desde el banquillo, algo que no faltará en su nueva etapa al frente del Valencia.

Lo que sigue para Javier Aguirre y el Valencia

Javier Aguirre intentará conseguir su primera victoria como entrenador del Valencia este sábado 17 de octubre, cuando los Murciélagos reciban al Athletic de Bilbao en Mestalla.

Será el primer compromiso que el Vasco dirija a los Chés en su cancha, en actividad correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga.

El Valencia llega al cotejo frente al Athletic de Bilbao ubicado en el penúltimo puesto de la clasificación con una cosecha de cinco unidades, por lo que es importante que de la mano de Javier Aguirre sume de a tres para dejar salir de la zona de descenso.

EVG