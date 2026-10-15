‎¿Qué le pasó a Marianne von Gierke, la fisicoculturista chilena que murió a los 40 años?

Una tragedia inundó el mundo del fisicoculturismo, pues se confirmó que Marianne von Gierke perdió la vida el 14 de octubre luego de haber sido ingresada de emergencia a una clínica en Chile.

La fisicoculturista Marianne von Gierke fue trasladada por su esposo, Juan Cofré García, a la Clínica RedSalud de Magallanes, ubicado en Punta Arenas, alrededor de las 23:30 horas del 13 de octubre, en donde el equipo médico le realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos de los médicos, la fisicoculturista chilena perdió la vida en el lugar, y hasta el momento no se ha confirmado su causa de muerte, pero se presume que podría tratarse de una muerte súbita.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Marianne, por medio de redes el NPC Worldwide Chile compartió una publicación reconociendo su trayectoria y lamentando la pérdida.

“La recordaremos por su dedicación, disciplina y por haber llevado su talento hasta el escenario del Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron con ella esta pasión” se lee en la publicación.

Asegurando que su esfuerzo, logros y trayectoria “permanecerán en la memoria de nuestra comunidad deportiva”, y también enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de von Gierke Barassi.

‎¿Quién era Marianne von Gierke?

Marianne Belén von Gierke Barassi era una fisicoculturista y abogada chilena de 40 años de edad reconocida como un referente de la disciplina femenina en Chile por su participación en competencias a nivel internacional.

La deportista de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) incluso participó en el certamen internacional de fisicoculturismo Mr. Olympia antes de su terrible e inesperado deceso.

Durante su participación en el Mr. Olympia obtuvo el 13º lugar en la categoría Women’s Physique, y recientemente también se coronó como campeona del certamen mundial Rising Phoenix.

La carrera profesional de von Gierke Barassi comenzó en 2014, año en el que debutó durante una clasificación para un Sudamericano que se estaba realizando en Santiago, que la llevó a representar a Chile y obtener el quinto lugar.

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