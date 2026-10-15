Chivas lanza jersey inspirado en la charrería; ¿Cuánto cuesta y dónde se puede adquirir?

La nueva playera de Chivas está inspirada en la charrería.

Chivas sorprendió a sus aficionados con su tercer jersey para la Temporada 2026-2027, pues se trata de una playera que está inspirada en la charrería, expresión cultural mexicana que está reconocida como el deporte nacional del país.

La nueva camiseta del Guadalajara, hecho por Nike, incorpora referencias de la charrería mediante un diseño en color negro con detalles en dorado, inspirados en el conocido traje de charro.

¡Llegó nuestro nuevo uniforme @NikeFootball con mucha Herencia Sagrada! 🐐



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“Un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados recorre el pecho y las mangas, retomando una pieza distintiva por sus diseños detallados y su meticulosa confección”, se lee en el comunicado en el que Chivas presume su tercer jersey.

¿Cuánto cuesta el jersey de Chivas inspirado en la charrería?

Chivas no ha revelado el precio de su tercera playera para la Temporada 2026-2027, en la cual el equipo se salió del guión al inspirarse en la charrería para su diseño.

Las camisetas tradicionales del equipo rojiblanco en version Stadium se venden en alrededor de 1,999 pesos. Se espera que en los próximos días se dé a conocer el valor de la nueva equipación del Rebaño.

¿Dónde se puede comprar el tercer jersey de Chivas?

Chivas dio a conocer que su nuevo jersey inspirado en la charrería estará disponible en México con acceso anticipado a partir del próximo 20 de octubre en nike.com, Nike App, Nike Andares y Tienda Chivas Estadio AKRON.

El equipo tapatío también comunicó que el lanzamiento general de su tercera playera será el 26 de octubre en tiendas Nike seleccionadas, Tienda Chivas Plaza del Sol, y canales seleccionados en Estados Unidos.

Nuestra Herencia es Sagrada.



Inspirado en la charrería, nuestro nuevo tercer uniforme 2026/27 presenta un diseño negro y dorado como homenaje al deporte nacional mexicano, y retoma un escudo retro del club como símbolo de nuestro legado. pic.twitter.com/nstBD6eHlR — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

Chivas recupera antiguo escudo en su nuevo jersey

Otro detalle que llama la atención en el tercer jersey de Chivas es que en el centro tiene un escudo que el club utilizó en 1908, cuando apenas tenía dos años de haber sido fundado. Este escudo está conformado por las letras C y G entrelazadas.

El Guadalajara reveló que las formas de los nombres y números de jugadoras y jugadores están inspiradas “en la estética de la charrería y se adaptan a un sistema tipográfico creado para su aplicación en la cancha”.

En el comunicado también se dio a conocer que la playera de Chivas inspirada en la charrería está impulsada por la tecnología Nike Aero-Fit, y que los elementos gráficos se integran directamente con el tejido “en lugar de aplicarse sobre su superficie, lo que contribuye a mantener la transpirabilidad y las propiedades de rendimiento del jersey”.

EVG