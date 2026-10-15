¿Quién es Rafael Camara, el nuevo piloto de Haas para la F1 en 2027? Edad, nacionalidad y más

Rafael Camara es el nuevo piloto de Haas para la F1 en 2027

Quedan pocos asientos disponibles en la Fórmula 1 para la Temporada 2027 y uno de los últimos lugares libres lo ocupará el brasileño Rafael Camara, quien este jueves fue anunciado para ser uno de los pilotos de Haas, que apuesta por un rookie para la siguiente campaña.

Luego que hace unas semanas se anunció la salida de Esteban Ocon, la escudería estadounidense dio a conocer que Rafael Camara se une en 2027 a su alineación con un trato multi-anual.

BREAKING: Haas have confirmed Rafael Camara will join the team in 2027 on a multi-year deal#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/G1y4gyGo9d — Formula 1 (@F1) October 15, 2026

¿Quién es Rafael Camara?

21 años de edad

Nació en Recife, Brasil

Campeón de la F3 en 2025

Líder de la F2 en 2026

Correrá en Haas en F1 en 2027

Rafael Camara es un piloto brasileño de automovilismo que actualmente tiene 21 años de edad y que desde 2027 formará parte de la Fórmula 1. Llega como uno de los mejores volantes de categorías menores.

Camara nació en Recife, Brasil, el 5 de mayo de 2005. Actualmente corre para el equipo Invicta en el del campeonato de la F2 en 2026, del cual es el líder y favorito para llevarse el título.

El brasileño ha tenido un ascenso meteórico en el automovilismo. Fue subcampeón del campeonato de EAU de Fórmula 4 y tercero en los campeonatos de Alemania e Italia en 2022

En 2026 los pilotos de Haas son el francés Esteban Ocon, quien deja su asiento al finalizar esta campaña, y el inglés Ollie Bearman, de quien no se tienen noticias sobre su futuro y no está confirmado para pilotear con el equipo estadounidense en 2027.

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