Max Verstappen gana el Sprint del Gran Premio de Singapur de F1; Checo Pérez abandona tras choque

Max Verstappen obtuvo el triunfo en el Sprint del Gran Premio de Singapur de F1.

El neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, consiguió el triunfo en el Sprint del Gran Premio de Singapur, la última carrera de este tipo en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1).

El top 3 en el Circuito Urbano de Marina Bay lo completaron el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, ambos volantes de Ferrari. Por su parte, el volante mexicano Sergio Checo Pérez abandonó la carrera después de sufrir un choque con el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin.

Terminan los Sprints en la F1 2026

El Gran Premio de Singapur de F1 recibió la sexta y última carrera Sprint en la actual campaña del serial.

Las otras citas que albergaron este tipo de carreras en la temporada en curso fueron los Grandes Premios de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña y Países Bajos.

El británico George Russell, piloto de Mercedes, logró la victoria en tres de los anteriores Sprints de la F1 2026. Lando Norris y Charles Leclerc salieron con los brazos en alto en una ocasión cada uno de ellos.

¿Cuál Gran Premio sigue después del de Singapur?

La próxima parada de la F1 2026 es el Gran Premio de Estados Unidos. La carrera en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, se llevará a cabo el fin de semana del 23 al 25 de octubre.

Posteriormente será el turno del Gran Premio de la Ciudad de México, que este año se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

EVG