Max Verstappen gana el Gran Premio de Baréin de F1; Checo Pérez finaliza en el lugar 19

El piloto Max Verstappen consiguió el triunfo en el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 (F1) 2026, el cual se llevó a cabo en el Circuito de Sepang, en Malasia, donde el top 3 lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el sitio 19, en la decimosexta fecha de la campaña en curso, la primera del tapatío con la debutante escudería Cadillac.

El Gran Premio de Baréin estaba programado para iniciar a la 1 de la mañana del Centro de México. Sin embargo, la lluvia impidió que la carrera arrancara a la hora pactada.

¿Por qué fue en Malasia el Gran Premio de Baréin?

El Gran Premio de Baréin de la F1 2026 se celebró en el Circuito de Sepang, en Malasia, esto debido a la cancelación de la carrera original en Medio Oriente, la cual debía efectuarse en abril, pero no se realizó por los conflictos geopolíticos en la región.

Baréin no quería perder su lugar en la F1 2026, razón por la que acordó trasladar su presupuesto al Circuito de Sepang, en Malasia, que contaba con la disponibilidad y homologación Grado 1 de la FIA.

Fue por ese motivo que el Gran Premio de Baréin se reubicó en el fin de semana del 2 al 4 de octubre, en medio de las carreras en Azerbaiyán y Singapur.

EVG