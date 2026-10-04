Chaco Gimenez no tiene piedad y destroza al Chaquito tras la goleada de México ante Estados Unidos (VIDEO)

Santiago Gimenez fue uno de los jugadores más criticados de la Selección Mexicana tras la goleada sufrida a manos de Estados Unidos, y uno de esos comentarios fue de parte de su padre, Christian ‘Chaco’ Gimenez, quien reconoció que el delantero del Porto no ha estado fino de cara al marco rival.
“El 9 tiene que hacer gol, lamentablemente el 9 y más a Santi, porque se lo está machacando por el gol, porque no tiene gol en selección, hizo gol en todos lados, pero no tiene gol en selección”, comentó el actual comentarista de FOX.
El ‘Chaco’ Gimenez admitió que su hijo, Santiago Gimenez, quedó a deber en la derrota de la Selección Mexicana frente a Estados Unidos, luego de que su hijo falló dos ocasiones claras en la caída por 2-0 a manos del equipo de las barras y las estrellas.
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EVG