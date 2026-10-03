¿Quién es Cavan Sullivan, el jugador de Estados Unidos que humilló a México y al Tala Rangel con 17 años?

Mauricio Pochettino mandó como titular a Cavan Sullivan para enfrentar a México y el joven del Philadelphia Union humilló al Tala Rangel con su anotación en el compromiso. El mediocampista de 17 años aprovechó el error del portero mexicano para mandar a guardar la esférica con una definición por encima del guardameta de Chivas.

Cavan Sullivan, el Gilberto Mora estadounidense, vive un gran momento con su equipo en la Major League Soccer y por lo mismo recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Estados Unidos. El mediocampista del Philadelphia Union ya tiene un contrato con el Manchester City para irse a Europa en cuanto cumpla la mayoría de edad, que será a finales de 2027, así que en invierno ya estará en el viejo continente.

CAVAN SULLIVAN PICKS HIS POCKET AND SENDS IT IN FROM WAYYYYYY DOWNTOWN! #USMNT x @VW pic.twitter.com/tTiumwSPsS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) October 4, 2026

Cavan Sullivan, el jugador que se compara con Gilberto Mora

Estados Unidos volvió a la actividad tras el Mundial 2026 y realizó algunos cambios en su lista para estos compromisos, en los que entró Cavan Sullivan para realizar su debut con la escuadra nacional de las Barras y las Estrellas. Figuras como Christian Pulisic y Folarin Balogun quedaron fuera de la lista y Alejandro Zendejas tampoco fue llamado.

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Cavan Sullivan nació el 28 de septiembre del 2009 en Philadelphia, Pensilvania, y se unió a la academia del Philadelphia Union en 2020. Cuatro años más tarde firmó su contrato profesional con su club con 14 años, siendo el futbolista más joven en hacerlo.

Actualmente, tanto Cavan Sullivan como Gilberto Mora son los dos mediocampistas Sub-18 con mayor proyección y experiencia del mundo, de acuerdo con el CIES Football Observatory, pues iniciaron su carrera profesional a muy corta edad y ya figuran en la selección de su país.

Cavan Sullivan marcó su primer gol con Estados Unidos

Cavan Sullivan logró su primera anotación con la camiseta de las Barras y las Estrellas y lo hizo frente al acérrimo rival del conjunto estadounidense. Pronto se irá a Europa para comenzar su etapa con el Manchester City.

Para Cavan Sullivan es importante iniciar su participación con su equipo nacional con un gol, ya que también ya se convirtió en una estrella del Philadelphia Union en esta campaña de la Major League Soccer.

DCO