Santiago Giménez y la grosera falla que puede sentenciar a México frente a Estados Unidos (VIDEO)

Santiago Gimenez tuvo la primera oportunidad clara de gol para México y el Bebote cometió una grosera falla a escasos metros del arco rival. El delantero del Porto recibió el pase por parte de Roberto Alvarado y al momento de disparar terminó cayéndose al césped.

El delantero de 25 años fue el elegido por Rafa Márquez para ser la referencia al ataque del equipo Tricolor, pero termino fallando la más clara de gol para México y llevándose varias criticas en redes sociales por su oso ante Estados Unidos.