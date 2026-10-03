Estados Unidos humilla a México y le propina su primera derrota a Rafa Márquez al frente del Tricolor

Estados Unidos goleó a México en Arizona para propinarle su primera derrota a Rafa Márquez como entrenador del Tricolor por marcador de 3-0. Con groseras fallas de Santiago Gimenez y errores de Raúl Rangel, la Selección Nacional terminó por caer ante el acérrimo rival.

El equipo azteca comenzó el compromiso siendo mejor que el rival en el campo de juego, pero Santiago Gimenez falló la primera oportunidad de peligro frente al marco estadounidense y las Barras y las Estrellas no desperdiciaron su primer llegada al marco del Tala Rangel.

🚨 ¡LAMENTABLE ERROR DEL TALA Y GOOOL DE ESTADOS UNIDOS! 😩🇺🇸 El arquero de Chivas se equivoca y Hall pone el 1-0 ❌🫠



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Julian Hall, delantero de 18 años, marcó el primer tanto del compromiso al minuto 28 de juego. El ariete del New York Red Bulls aprovechó el error de Raúl Rangel que no se quedó con la esférica para mandar el balón del fondo de las redes con la portería abierta.

El equipo de Mauricio Pochettino no era mejor que el de Rafa Márquez, pero si aprovechaban sus oportunidades al ataque. Santiago Gimenez volvió a aparecer dentro del área de Estados Unidos y tras un error del guardameta rival se lanzó para contactar la esférica, pero falló por segunda ocasión en los primeros 45 minutos.

Al minuto 62 de juego, el Tala Rangel tenía la pelota en su posesión e intentó dar un pase a uno de los defensas de la zaga, pero el arquero mexicano se equivocó al momento del pase y Cavan Sullivan aprovechó para mandar la número cinco por encima del guardameta de las Chivas.

🚨 ¿PERO QUÉ HICISTE, TALA? 😩❌ ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! 🫠🇺🇸 Terrible error del arquero mexicano que le regala el 2-0 al Team USA 😤



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El partido comenzó a empeorar para el conjunto Tricolor después del segundo tanto de Estados Unidos. Mateo Chávez perdió la cabeza y manoteó a un rival al minuto 67, acción por la que se ganó la tarjeta roja y se fue temprano a los vestidores.

Los tres goles del equipo de Mauricio Pochettino llegaron por errores de la Selección Mexicana. En el tercer tanto la esférica se dirigía para Diego Campillo, el defensa de las Chivas dejó pasar la pelota y Malik Tillman le ganó la carrera al zaguero central. El delantero estadounidense solo tuvo que rematar para terminar con la goleada.

México sufrió una dura derrota ante su acérrimo rival en Arizona que quedará marcada en la historia del Tricolor. El próximo compromiso del equipo de Rafa Márquez será el martes 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles, el último compromiso de la fecha FIFA para la Selección Nacional.

DCO