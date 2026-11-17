Un aficionado recibió una condena luego de haber lanzado insultos a Kylian Mbappé en un juego entre Oviedo y Real Madrid.

Un aficionado fue condenado por lanzar insultos racistas al delantero francés Kylian Mbappé durante un partido de LaLiga el año pasado, informó el Real Madrid este martes.

El equipo merengue indicó que el fan fue declarado culpable de un delito de odio, motivo por el cual recibió una condena de 11 meses de prisión suspendida tras los insultos dirigidos a Donatello en un juego en contra del Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere en agosto del 2025.

El aficionado, cuyo nombre no fue revelado en el comunicado del Real Madrid, también fue multado. La condena quedó en suspenso con la condición de que el seguidor se mantenga alejado de los estadios de futbol durante dos años.

Real Madrid reafirma su compromiso por erradicar el racismo

Otros hinchas ya habían sido condenados anteriormente por insultos racistas contra jugadores del club español, entre ellos el delantero brasileño Vinícius Júnior.

“El Real Madrid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el futbol y en el deporte”, se lee en el comunicado de la entidad madrileña.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid mengumumkan bahwa Majelis Kedua Pengadilan Provinsi Asturias hari ini telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku ujaran rasis yang ditujukan kepada Kylian Mbappé ketika Real Oviedo vs. Real Madrid (24/08) tahun lalu di Stadion Carlos Tartiere.… — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) November 17, 2026

¿Cómo fueron los insultos racistas hacia Kylian Mbappé?

Un seguidor del Oviedo hizo sonidos e imitaciones de mono y profirió gritos de menosprecio hacia Kylian Mbappé luego de que el atacante hizo el gol que puso en ventaja al Real Madrid en el partido de la Jornada 2 de LaLiga 2025-2026.

El hecho ocurrió al minuto 37 del cotejo con sede en el Estadio Carlos Tartiere. Las cámaras de televisión captaron las agresiones del aficionado de los Oviedistas, las cuales se hicieron virales a nivel mundial.

Ante este hecho, LaLiga interpuso una denuncia formal contra este sujeto e incorporó un informe periódico de lectura de labios para identificar lo ocurrido.

EVG