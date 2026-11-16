Los Ángeles Chargers se metieron al M&T Bank Stadium para enfrentarse a los Baltimore Ravens en el Monday Night Football de la Semana 10 de la National Football League (NFL), compromiso que terminó 20-23 a favor del equipo angelino para sumar su primera victoria de la campaña.

Ambos equipos llegaron con dudas en su planteamiento y con bajas considerables, así que se convirtió en un partido de pronóstico reservado, pues Lamar Jackson no estuvo en los controles de los Ravens y Jacoby Brissett fue el elegido para comandar al equipo de Jesse Minter.

FINAL: @chargers get their first win of the season ⚡️ pic.twitter.com/pP5peSiMo5 — NFL (@NFL) November 17, 2026

El equipo de Los Ángeles se puso al frente muy rápido en el compromiso con la anotación de Justin Herbert. El mariscal de campo de los Chargers movió las cadenas en varias ocasiones para mantener a los Cargadores dentro del emparrillado.

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Para aumentar la ventaja llegó el momento de ver a Cameron Dicker, quien acertó entre los tres palos para poner el 10-0 momentáneo a favor de los visitantes. Aunque Derrick Henry logró marcar en el arranque del segundo cuarto para acercar a los Ravens que estrenaron mariscal de campo.

Omarion Hampton logró la segunda anotación a favor de Los Ángeles y con ello no soltaron la ventaja en el tablero para llevarse su primera victoria de la campaña, un momento que le da tranquilidad al conjunto de Jim Harbaugh.