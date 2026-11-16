Rafa Márquez reconoció que una eventual eliminación de México a manos de Jamaica en cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf podría derivar en su posible salida del timón nacional, pues no ha logrado victorias desde que asumió las riendas del equipo.

En la víspera del partido a celebrarse en Monterrey, al que sus dirigidos llegan con desventaja de 3-2, el Káiser de Michoacán admitió que está consciente de que un fracaso en este torneo puede costarle su puesto como entrenador del Tricolor.

"NO ESTABA PRESUPUESTADO ESTA SITUACIÓN"🤯



"El inicio no fueron partidos sencillos, hemos sufrido bajas. Yo me sigo viendo en selección"



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“Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un resultado, pues no dependerá eso de mí”, declaró Rafa Márquez en la conferencia de prensa previo al decisivo cotejo ante los Reggae Boyz.

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Rafa Márquez explica motivos de su mal arranque con México

Cuestionado acerca de los motivos por los cuales no ha ganado en el inicio de su etapa como timonel de México, Rafa Márquez hizo énfasis en los jugadores con los que no ha podido contar a causa de lesiones.

“Si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio en esos partidos amistosos; obviamente también hemos sufrido bajas”, indicó el exdefensa.

Sin embargo, Márquez Álvarez aseguró que él hará todo lo que esté en sus manos para que los buenos resultados lleguen pronto en este proceso hacia el Mundial 2030.

ERRORES QUE HAY QUE CORREGIR🤯🙌



"Mi mensaje es intentar ir hacia adelante aunque no salgan las cosas, sobretodo de CONFIAR EN ELLOS"



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“Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Aquí, sea donde sea. Tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí; yo me veo y sigo viendo aquí en Selección”, resaltó el cinco veces mundialista.

Rafa Márquez promete un México más ofensivo contra Jamaica

Por otra parte, Rafa Márquez también adelantó que la idea de su 11 inicial es que sea más ofensivo, pues sabe la necesidad que el equipo tiene por hacer goles, aunque también destacó la importancia de saber manejar los tiempos del juego.

“Sí hemos estado analizando cuál será el mejor 11 para mañana, más agresivo aún, conseguir eso gol que nos puede dar el pase, sabiendo que son noventa minutos y un poco más. Sabemos del peligro de Jamaica en sus transiciones, que son rápidas y fuertes”, resaltó el entrenador de la Selección Mexicana.

EVG