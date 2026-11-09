Bills vencen a domicilio a los Vikings en el cierre de la Semana 9 de la NFL; resumen y mejores jugadas

Los Bills derrotaron a los Vikings a domicilio en el Monday Night Football de la Semana 9 de la NFL.

Los Vikings sufrieron su segundo tropiezo en la NFL 2026 al caer 20-6 como locales ante los Bills en el cierre de la Semana 9, con lo que la campaña llegó a la mitad. Los de Minneapolis venían de perder su invicto a manos de los Lions.

Buffalo tomó la delantera en el encuentro con un gol de campo de 39 yardas del bateador Tyler Bass. El equipo de casa respondió por la misma vía en el segundo cuarto, este gracias a que Will Reichard conectó una patada de 43 yardas para que el duelo se emparejara.

Bills will take over after the turnover on downs



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Bills marca el ritmo del juego ante Vikings

Pero el primer touchdown de la noche llegó poco antes del medio tiempo, cuando el mariscal de campo Josh Allen le dio un pase de 25 yardas al ala cerrada Keleki Latu, de 24 años, quien de esta manera convirtió su primera anotación como profesional en la NFL, en su segunda temporada en la liga.

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Sin embargo, Will Reichard consiguió su segundo gol de campo de la noche a falta de cinco segundos para que concluyera el segundo cuarto y puso a Minnesota a cuatro puntos de distancia de los de Nueva York.

Los Bills volvieron a poner tierra de por medio con un gol de campo de 25 yardas de Tyler Bass y con ello ya estaban siete puntos arriba del equipo local.

La jugada que sentenció el encuentro a favor de Buffalo llegó cuando restaban 6:17 minutos en el reloj, gracias a un acarreo del running back James Cook para el último toucdown del juego.

Próximos partidos de Vikings y Bills en la NFL

Tanto Minnesota como Buffalo vuelven al emparrillado el próximo domingo 15 de noviembre, cuando disputen sus respectivos compromisos de la Semana 10 de la NFL 2026.

Los de Minneapolis se meten a Lambeau Field para un atractivo duelo divisional ante los Green Bay Packers, que tienen marca de seis ganados y tres perdidos. Los Bills, por su parte, también tendrá un juego ante un contrincante de división, los Miami Dolphins, uno de los tres peores equipos de la campaña con récord de un triunfo y siete descalabros.

EVG