Chicharito Hernández dedica emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo y revela su cercanía con el delantero portugués

Las muestras de cariño para Cristiano Ronaldo por su retiro internacional siguen saliendo y Javier Chicharito Hernández se unió a las felicitaciones para el delantero por su carrera con la Selección de Portugal. Con un mensaje el mexicano demostró la cercanía que tuvo con CR7.

Por una campaña el Chicharito estuvo en las filas del Real Madrid, equipo en donde compartió cancha y vestuario con Cristiano Ronaldo, de quien destacó su enorme talento, disciplina, resiliencia, entre otras características que lo hicieron admirar al nacido en Madeira.

“Cris, tuve la fortuna de compartir vestuario contigo y ver de cerca el enorme talento que tienes. Porque para llegar a donde has llegado no basta con disciplina. Hace falta dedicación, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y también muchísimo talento. Haber podido aprender de ti es algo que me llevo no solamente para el futbol, sino para la vida”, inicia el mensaje de CH14 en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Otros deportes Arquera Maya Casas se despide de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Javier Hernández acompañó el extenso mensaje en Instagram con fotos de sus mejores momentos en cancha junto a CR7, además de un encuentro en donde se enfrentaron, con el portugués defendiendo al Real Madrid y el azteca al Manchester United.

“Ahora que cierras esta etapa con Portugal, quería decirte lo mucho que te admiro y darte las gracias. Por lo que le has dado al futbol, por lo que aprendí siendo tu compañero y por demostrar que, incluso después de conseguir tanto, siempre se puede seguir buscando ser mejor”, sigue el mensaje.

Chicharito Hernández y Cristiano Ronaldo celebran un gol con el Real Madrid ı Foto: Especial

Chicharito, leyenda del futbol mexicano, demostró la cercanía que llegó a tener con CR7 por la forma en la que lo llama en repetidas ocasiones en su texto; “Cris”. El originario de Guadalajara felicitó a su excompañero por sus logros en la Selección de Portugal.

“Más allá de tus goles, tus récords y todo lo que has ganado, me quedo con la fortuna de haberte tenido como compañero y de haber aprendido de ti. Te mando un abrazo grande, Cris. Mucho cariño, respeto y admiración, siempre”, termina el texto en la publicación de Hernández.

Cristiano Ronaldo se marcha de Portugal como el jugador con más goles, con más presencias y como el responsable de darle sus títulos internacionales. Antes de CR7 el conjunto luso no tenía campeonatos mayores y con el ariete exSporting acumularon dos ediciones la Liga de Naciones de Europa y una Eurocopa.

aar