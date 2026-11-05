¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal?

El mundo del futbol se detuvo este jueves con el anuncio del retiro internacional de Cristiano Ronaldo de Portugal, poniendo fin a una ilustre historia que contempla seis participaciones en Copas del Mundo y hacer grande a una selección que antes tenía poca historia.

El Comandante debutó hace más de dos décadas con su equipo nacional, antes de la Eurocopa 2024, pero su final no fue el mejor, ya que quedó marcado por su pelea con el entrenador Jorge Jesus.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Los títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal

Antes de Cristiano Ronaldo la Selección de Portugal ya había tenido grandes jugadores como Eusebio o Luis Figo, y aunque habían alcanzado un tercer lugar en una Copa del Mundo y un subcampeonato de Eurocopa, no fue hasta la llegada de CR7 que los lusos por fin fueron protagonistas.

Antes de CR7 la Selección de Portugal tenía cero títulos, pero con el delantero ahora tienen tres campeonatos; uno del Campeonato Europa y dos de la UEFA Nations League.

Eurocopa 2016

Liga de Naciones de UEFA 2019

Liga de Naciones de UEFA 2025

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Portugal planea homenaje a Cristiano Ronaldo

Mientras su viejo rival Lionel Messi terminó su carrera con Argentina tras un partido de despedida muy esperado el mes pasado, la última aparición de Ronaldo con Portugal acabó siendo el 24 de septiembre en la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones.

Jesus lo dejó en el banquillo el siguiente partido y dijo que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración de la selección. Más tarde, el técnico dijo que el jugador sería bienvenido de nuevo y que la decisión de regresar dependía de él.

La Federación Portuguesa de Futbol hizo público un comunicado en el que expresó “profunda gratitud e inmensa admiración” por el servicio de Cristiano Ronaldo al país.

“Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros, ¡es el mejor jugador de todos los tiempos!”, dijo la federación.

Además, dijo que tiene la intención de organizarle un homenaje “en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto”.

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