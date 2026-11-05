Horarios del GP Brasil en México: Dónde ver las prácticas libres y la qualy de F1 en Interlagos

Este fin de semana se corre una nueva cita en el calendario 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, en Interlagos. La parada será anecdótica, pues ya se conoce al campeón de la categoría.
Andrea Kimi Antonelli llegará a Brasil como campeón de la F1 tras terminar tercero en el Gran Premio de México. Con este resultado el piloto de Mercedes se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar el título.
Horarios de Prácticas y Qualys en el GP de Brasil
- Práctica Libre 1-Viernes 6 de noviembre-9:30 horas
- Práctica Libre 2-Viernes 6 de noviembre-10:30 horas
- Práctica Libre 3-Sábado 7 de noviembre-8:30 horas
- Qualy-Sábado 7 de noviembre-12:00 horas
Los horarios son del centro de México y se pueden ver en vivo en la plataforma de F1TV, además de Izzi o Sky.
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Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos - CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos
- George Russell (Mercedes) – 250 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 221 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de México
- Mercedes - 630 puntos
- Ferrari - 504 puntos
Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título
- Red Bull Racing - 380 puntos
- McLaren - 371 puntos
- Racing Bulls - 104 puntos
- Alpine - 74 puntos
- Haas - 30 puntos
- Audi - 23 puntos
- Williams - 12 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
Aunque el campeonato de pilotos de F1 ya se definió, todavía falta que se corone al campeón de constructores. El título está entre Mercedes y Ferrari, que son los equipos que todavía tienen oportuniad de alzar la corona.
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