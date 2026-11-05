Horarios del GP Brasil en México: Dónde ver las prácticas libres y la qualy de F1 en Interlagos

Este fin de semana se realiza el GP de Brasil de F1

Este fin de semana se corre una nueva cita en el calendario 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, en Interlagos. La parada será anecdótica, pues ya se conoce al campeón de la categoría.

Andrea Kimi Antonelli llegará a Brasil como campeón de la F1 tras terminar tercero en el Gran Premio de México. Con este resultado el piloto de Mercedes se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar el título.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪🇧🇷



We head to Brazil for the Sao Paulo Grand Prix 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/ak7lrT3V20 — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Horarios de Prácticas y Qualys en el GP de Brasil

Práctica Libre 1-Viernes 6 de noviembre-9:30 horas

Práctica Libre 2-Viernes 6 de noviembre-10:30 horas

Práctica Libre 3-Sábado 7 de noviembre-8:30 horas

Qualy-Sábado 7 de noviembre-12:00 horas

Los horarios son del centro de México y se pueden ver en vivo en la plataforma de F1TV, además de Izzi o Sky.

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos - CAMPEÓN

Max Verstappen (Red Bull) – 261 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 259 puntos

George Russell (Mercedes) – 250 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 245 puntos

Lando Norris (McLaren) – 221 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 150 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 79 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 43 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 31 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

KIMI ANTONELLI IS THE 2026 F1 WORLD CHAMPION!!! 🏆



The youngest to ever do it at 20 years and 68 days old!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AtRw2RZsg9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de México

Mercedes - 630 puntos

Ferrari - 504 puntos

Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título

Red Bull Racing - 380 puntos

McLaren - 371 puntos

Racing Bulls - 104 puntos

Alpine - 74 puntos

Haas - 30 puntos

Audi - 23 puntos

Williams - 12 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

Aunque el campeonato de pilotos de F1 ya se definió, todavía falta que se corone al campeón de constructores. El título está entre Mercedes y Ferrari, que son los equipos que todavía tienen oportuniad de alzar la corona.

aar