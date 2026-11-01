¿Qué pilotos han sido campeones de la F1 en México?

Andrea Kimi Antonelli consiguió su primer campeonato de la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México se confirmó en 2026 como una de las carreras más importantes en el calendario de la F1, no solamente por el ambiente de los aficionados, pues de nueva cuenta un piloto se consagró campeón de la máxima categoría del deporte motor en suelo azteca.

En esta ocasión el italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió su primer campeonato de la F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uniéndose a un grupo selecto de pilotos que han logrado levantar el cetro de la división reina del automovilismo en el Estadio GNP. Con Antonelli ya son cinco volantes campeones en la pista de la Magdalena Mixhuca.

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Campeones en México

John Surtees en 1964 con Ferrari

Aunque John Surtees terminó segundo se llevó el campeonato en la Ciudad de México peleando codo a codo con Graham Hill y Jim Clark. El británico Surtees es al momento, con su conquista en suelo azteca, el único piloto campeón del mundo en motociclismo (7 títulos) y Fórmula 1.

Denny Hulme en 1967 con Brabham-Repco

El neozelandés Denny Hulme terminó tercero detrás de Jim Clark (ganador) y de su propio jefe de equipo, Jack Brabham, lo suficiente para sellar el único Campeonato Mundial de su carrera en la F1.

Graham Hill en1968 con Lotus-Ford

Graham Hill es el único piloto de la historia en consagrarse campeón de la F1 ganando también la cita en el Gran Premio de México. Tras la trágica muerte de Jim Clark a mitad de temporada, Hill tomó el liderazgo de Lotus y conquistó el Hermanos Rodríguez en 1968, asegurando así su segundo título mundial en la categoría.

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Lewis Hamilton en 2017 y 2018 con Mercedes

El cuarto piloto en salir campeón de la F1 en el Gran Premio de México fue Lewis Hamilton, quien lo hizo en años consecutivos y es el único que lo ha logrado.

En 2017 terminó en noveno lugar, rompiendo una racha de casi 50 años sin campeón en la CDMX. El británico remontó hasta la novena posición. La combinación de resultados fue suficiente para asegurar su cuarta corona mundial.

Un año más tarde, aunque culminó cuarto, logró su quinto título de la Fórmula 1 pese al dominio de Max Verstappen. En ese momento Hamilton empató al legendaria Juan Manuel Fangio en campeonatos.

Históricamente ubicado al final del calendario en la década de los 60 y como una fecha crucial a finales de octubre e inicios de noviembre, el GP de México ha sido clave en la coronación de varios pilotos.

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