Isack Hadjar explota y avienta a un aficionado en el GP de México; la situación casi se sale de control (VIDEO)

Isack Hadjar protagonizó un terrible momento previo al arranque del Gran Premio de México. El piloto francés fue captado por la cámara de transmisión en su llegada al garaje de Red Bull cuando un aficionado se acercó al volante de 22 años para tomarse una foto con él

El gesto del fan no fue del gusto de Isack Hadjar y desde que vio que el fanático intentaba abrazarlo puso su mano para mantener su distancia, aún así el aficionado siguió sacando su fotografía. Isack Hadjar mostró su enojo y terminó empujando con fuerza a esta persona que se fue con una sonrisa al conseguir retratarse con el volante de Red Bull.

Se enojó limón

Como se quedaron todos asustados después que lo empujó pic.twitter.com/KXYFtkXvwM — leslie (@sunnygirlf1) October 30, 2026

Algunos pilotos se han quejado del paddok del GP de México

El Gran Premio de México siempre presume una gran fiesta y la afición muestra su amor por los pilotos; sin embargo, algunos volantes se han quejado sobre el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez por la falta de espacio personal.

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Se sabe que los organizadores venden los boletos VIP para que los aficionados tengan una experiencia más cercana a los pilotos, aunque los fans llegan a ser tan intensos con los protagonistas y llegan a ocurrir este tipo de imágenes como la de Isack Hadjar.

Es por eso que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se dio la tarea a revisar los procesos de acreditación de cada fecha en el calendario de la Fórmula 1 y puso un límite a los accesos VIP que se venden para evitar las aglomeraciones a las afueras de los garajes de las escuderías.

Estos son los horarios del Gran Premio de México 2026

El Gran Premio de México podría considerarse la cita más especial de la temporada 2026, ya que este fin de semana podríamos conocer al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo y ese es Andrea Kimi Antonelli.

Horarios Gran Premio de México

Prácticas Libres 3 - 11:30 horas - sábado

Clasificación - 15:00 horas - sábado

Gran Premio de México - 14:00 horas - domingo

Checo Pérez estará en busca de sus primeros puntos en la temporada y que mejor que hacerlo en su casa y frente a su gente que estará apoyándolo de inicio a fin en este regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO