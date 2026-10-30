FMF anuncia fondo de solidaridad para fortalecer a clubes de la Liga de Expansión

La FMF aprobó un fondo de solidaridad para los equipos de la Liga de Expansión.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que se aprobó un fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión con el objetivo de reforzar la capacidad de los clubes en su avance en el cumplimiento de los requisitos para jugar eventualmente en la Liga MX.

Por medio de un comunicado, el organismo señaló que este fondo busca apoyar las inversiones necesarias para consolidar las estructuras deportivas, administrativas y de infraestructura con el fin de que los equipos que forman parte de la competencia puedan ascender de categoría.

La FMF aprueba fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión. pic.twitter.com/r3WvIchvKX — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 30, 2026

“La FMF reafirma su compromiso con el crecimiento integral del futbol mexicano, el fortalecimiento de sus distintas categorías y la construcción de un modelo que genere mayores oportunidades de desarrollo y competitividad para los clubes”, se lee en el mensaje de la FMF.

Esto es lo que se busca la FMF con esta medida

Incentivar la formación de talento de los jugadores mexicanos.

Mejorar la infraestructura para mejorar la experiencia del aficionado.

Reducir brechas económicas entre categorías.

Mejorar la capacidad de gestión de los clubes en el ámbito administrativo, comercial y de servicios.

¿Para qué sirven los fondos de solidaridad?

La FMF explicó en su comunicado que a nivel internacional los fondos de solidaridad se crean con el objetivo de repartir parte de los ingresos de categorías de mayor capacidad económica entre equipos y divisiones con menos recursos para hacer más fuerte al conjunto de la competencia.

El organismo que rige el futbol en México recalcó que Mikel Arriola hizo énfasis en que este fondo busca ser el inicio de una política de fondo que incentive a los formadores de talento con recursos que se reinviertan y fortalezcan su capacidad para escalar en las diferentes divisiones que componen la pirámide del futbol mexicano, desde el sector amateur hasta la Liga MX.

EVG