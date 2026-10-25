¿Regresan el ascenso y descenso? Mikel Arriola termina con la polémica sobre el tema (VIDEO)

Mikel Arriola habló acerca de la posibilidad de que vuelva el ascenso a la Liga MX.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), afirmó que se está buscando la forma de que el ascenso vuelve a la Liga MX, apenas pocos meses después de que se hizo oficial su desaparición y la del ascenso tras seis años en pausa.

El titular del organismo que organiza el futbol profesional y amateur en México aseveró que actualmente se trabaja en la construcción de ascensos ordenados desde la Tercera División, con el objetivo de que llegue hasta la Liga MX, e incluso habló de la posibilidad de incluir a las universidades del país.

Mikel Arriola : "Ascensos ordenados pero desde el sector amateur" pic.twitter.com/5Q7dBcWnvC — Christian Ramírez (@Christi6179520) October 25, 2026

“Ahora lo que estamos haciendo es construir los ascensos ordenados entre el sector amateur, la Tercera División profesional, la Liga Premier, la Liga de Expansión y también estamos buscando la mejor forma de ascenso en la Primera División. Estamos buscando la forma de incluir a las universidades. Casi 1,400 universidades en México, públicas y privadas”, declaró Mikel Arriola en charla con AS México.

Mikel Arriola resalta bases para el crecimiento del futbol

El presidente de la FMF también hizo énfasis en el torneo que juegan los niños que cursan quinto y sexto de primaria, los cuales disputan el torneo de futbol más grande alrededor del territorio nacional.

“Tenemos una pirámide en la que hay ascensos y tenemos un formato que estamos haciendo desde abajo, desde la escuela primaria; incluso tenemos el torneo más grande de la historia de México en quinto y sexto de primaria. Desde ahí empezamos, desde la base de 1.3 millones de jugadores todos los años”, profundizó al respecto Mikel Arriola.

El titular de la FMF hizo estas declaraciones en Azerbaiyán, durante la celebración del primer Mundial Sub-15, en el que participaron 189 selecciones.

¿Cuándo fue el último ascenso en la Liga MX?

El último ascenso en la Liga MX ocurrió el 5 de mayo de 2019, cuando el Atlético de San Luis subió de manera directa a la Primera División luego de proclamarse bicampeón de la Liga de Ascenso.

Los Tuneros derrotaron en la final del Clausura 2019 a los Dorados de Sinaloa, equipo que en ese momento era dirigido por Diego Armando Maradona.

El Atlético de San Luis compite en la Liga MX desde el Torneo Apertura 2019, y hasta el momento su mejor desempeño fue en el Apertura 2023, certamen en el que alcanzó las semifinales.

EVG