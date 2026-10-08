Leones Negros revela si pagará por ser equipo de primera división de la Liga MX; ¿La verdad sale a la luz?

Las especulaciones entorno a la llegada de los Leones Negros a primera división pagando su lugar en la Liga MX han terminado. Alberto Castellanos, presidente ejecutivo del equipo universitario, dejó en claro que no desembolsarán ni un peso para que el equipo forme parte del máximo circuito del futbol mexicano.

“Pues no, no pagaremos ni un peso por estar en la Liga MX. En nuestra Universidad de Guadalajara estamos convencidos de que son el mérito deportivo, la competencia, el ascenso y el descenso la única vía para obtener lo que realmente necesita nuestro futbol mexicano. Nuestros Leones Negros seguirán peleando por lo que es justo, estamos a la espera de las fechas para la audiencia del TAS y seguiremos nuestra lucha por ascender deportivamente”, escribió Alberto Castellanos en sus redes sociales.

Pues no, no pagaremos ni un peso por estar en la @LigaBBVAMX. En nuestra @udg_oficial estamos convencidos de que son el mérito deportivo, la competencia, el ascenso y el descenso la única vía para obtener lo que realmente necesita nuestro futbol mexicano.

Nuestros… — Alberto Castellanos (@AlbCastellanos) October 8, 2026

Atlante, el último equipo que pagó por jugar en primera división

El último equipo en llegar a primera división tras pagar su puesto en la Liga MX fue el Atlante, que después de la desaparición del Mazatlán decidieron volver a primera división evitando el mérito deportivo.

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Lamentablemente para los demás equipos, se informó sobre la desaparición del ascenso y descenso y el presidente de la Liga MX confirmó que la única manera de llegar al máximo circuito del futbol mexicano es pagando su lugar como lo hicieron los Potros de Hierro.

El enojo de los clubes de la Liga de Expansión fue tanta que decidieron acudir al TAS para iniciar un proceso legal en busca de que vuelva el ascenso y descenso en el futbol mexicano, aunque aún deben de esperar la resolución para saber si podrán volver a pelear deportivamente por ascender a la Liga MX.

DCO