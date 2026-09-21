Senado propondrá iniciativa de ley para que regresen ascenso y descenso en el futbol mexicano

En el Senado se llevó a cabo el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol".

La eliminación del ascenso y el descenso del futbol mexicano llegó hasta el Senado de la República, donde se realizó el conversatorio “Fuera de lugar; ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?“, en el cual participaron jugadores de la Liga de Expansión, periodistas y otras personalidades.

En este espacio, Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que mañana martes 22 de septiembre pondrá sobre la mesa una iniciativa de ley para que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana, esto con el objetivo de garantizar el mérito deportivo.

🔴 Conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, del 21 de septiembre de 2026. https://t.co/OBcsD7q1Fi — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2026

“El día de mañana pondré sobre la mesa una iniciativa de ley para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. Es decir, en pocas palabras, que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana”, dijo el senador Clemente Castañeda.

Senado busca garantizar competencia en el futbol y en otros deportes

En el mismo tenor, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado aseguró que el fin de esta iniciativa de ley es garantizar la competencia en el futbol y en los otros deportes que tengan ligas profesionales en México.

“Que quede claro, no buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades. Queremos proponer reglas que garanticen competencia entre todas las categorías del deporte, no solo en el futbol. Lo que buscamos es encontrar un equilibrio entre las organizaciones deportivas que respondan a tres principios esenciales: competencia, mérito y oportunidades”, profundizó Clemente Castañeda.

📷 Senadores y especialistas intercambian opiniones sobre las oportunidades que ofrece el deporte en nuestro país, así como los retos a los que se enfrenta. https://t.co/ZfkCjXywqM pic.twitter.com/Jn9Zzi57gc — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2026

Senador afirma que ascenso y descenso no es solamente futbol

El senador de Movimiento Ciudadano aseguró que a pesar de que el futbol mexicano lo manejen entes privados eso no lo exime de responsabilidades, pues todo lo que suceda en él es de interés público.

“Lo que es privado por su propiedad puede ser público por sus consecuencias y es lo que ocurre en el futbol mexicano. Autonomía no representa ausencia de responsabilidades”, afirmó Clemente Castañeda.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano también hizo énfasis en que la eliminación del ascenso y el descenso es más que una decisión deportiva, pues afecta al futuro del futbol y a la movilidad social en el país.

“Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es. Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional”, apuntó Clemente Castañeda.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, fueron invitados al conversatorio “Fuera de lugar; ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?“, pero ninguno de los dos respondió a la invitación del Senado.

EVG