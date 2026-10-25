¡OTRO MÁS! El Rally de Dakar anuncia la cancelación de la carrera en Arabia Saudita para 2027

El conflicto bélico que hay en Medio Oriente genera la cancelación de diversos eventos deportivos en Arabia Saudita y en esta ocasión fue el Rally de Dakar. La carrera que desde 2020 se corre en el país saudí anunció que en 2027 no se celebrará este compromiso y volverán hasta 2028 para la 50.ª edición.

“Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar Arabia Saudita 2027, previsto del 1 al 15 de enero de 2027, no tendrá lugar en el Reino, a raíz de acontecimientos recientes en la región. Esta decisión es excepcional y puntual; se ha tomado en estrecha coordinación con la Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y cuenta con el respaldo de la FIA y la FIM”, se puede leer en el comunicado.

📣 OFFICIAL STATEMENT



𝗗𝗮𝗸𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮: 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟴 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝘁𝘀 𝟱𝟬𝘁𝗵 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 🇸🇦



Amaury Sport Organisation (A.S.O.) and Saudi… pic.twitter.com/Y3tL0MEuCR — DAKAR RALLY (@dakar) October 25, 2026

¿Dónde se correrá la cita que estaba programada para Arabia Saudita?

La organización del Rally de Dakar decidió cancelar la carrera que se lleva a cabo en Arabia Saudita, pero afirmaron que pronto anunciarán la sede que albergará el evento.

“El Dakar 2027 seguirá adelante. La edición de 2027 se celebrará en un territorio diferente y será organizada por A.S.O. La ubicación se anunciará por separado en los próximos días”, informó el Rally de Dakar.

De momento eventos como el Six Kings Slam, Saudi International, carreras de la Fórmula 1 y el Mundial de Ciclismo BMX han sido cancelados o aplazados por el conflicto bélico que hay en Medio Oriente, pero algunos otros como la pelea del Canelo Álvarez y Christian Mbilli sigue en pie.

🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



One week to go until Canelo Alvarez vs Christian Mbilli headlines an incredible card from Riyadh 🙌#CaneloMbilli | Oct 31st | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/NZPkIPPUwd — Ring Magazine (@ringmagazine) October 24, 2026

El evento México vs The World sigue en pie en Arabia Saudita

En menos de una semana el Canelo Álvarez estará viajando a Arabia Saudita para afrontar su compromiso ante Christian Mbilli en la ciudad de Riad; sin embargo, en las últimas semanas el jeque árabe Turki Alalshikh confirmó que la pelea sigue en pie en su país

“Canelo se puso en contacto conmigo y me dijo que, pase lo que pase, peleará en Riad este octubre. No le teme a nada. Mi país alberga las dos Mezquitas Sagradas; es una tierra de paz, seguridad, una civilización rica, una historia profunda y gente de buen corazón. Gracias a todos los que se interesaron por mí y me brindaron su apoyo. Los momentos difíciles revelan quiénes son los verdaderos amigos”, informó Turki Alalshikh.

DCO