El Clásico: ¿Quién es Tyler The Creator y por qué aparece en la playera del Barcelona?

El Barcelona está listo para enfrentarse al Real Madrid en el Clásico y Tyler The Creator será uno de los invitados especiales por parte del conjunto blaugrana para disfrutar del compromiso en el Spotify Camp Nou.

El rapero estadounidense fue el elegido por Spotify este año para que su logo aparezca en la playera del Barcelona en el Clásico, aunque en esta ocasión fue una colaboración con su marca “GOLF”, ya que también lanzaron otros jerseys, sudaderas, calcetas y algunos objetos de colección.

Welcome to the team, Tyler, The Creator.

FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/VC4qX32wF8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Conoce más sobre Tyler The Creator, el rapero estadounidense que colaboró con el Barcelona

Tyler Gregory Okonma, mejor conocido como Tyler The Creator, nació el 6 de marzo de 1991 en Hawthorne, California, es uno de los raperos más influyentes de la cultura contemporánea de la música global.

Además de la música, se inmiscuyó en la moda al lanzar su marca “GOLF le FLEUR”, en la que Tyler The Creator muestra el estilo de vestimenta que le gusta. El último disco que lanzó fue en 2025 cuando salió a la luz su proyecto “DON’T TAP THE GLASS”, el cual contiene techno, disco y Miami bass.

Su colaboración con el Barcelona muestra el momento que atraviesa Tyler The Creator en su carrera profesional y que poco a poco está conquistando al público del otro lado del mundo. De igual forma tiene múltiples gramos como Grammy, BRTI Awards y en 2025 recibió el Apple Music Artist of the Year.

Upcoming Clásico jersey to feature the logo of Tyler, The Creator



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¿Que artistas o bandas musicales han colaborado con el Barcelona?

Desde que Spotify se convirtió en uno de los mayores patrocinadores del Barcelona, la app de música ha invitado a varios artistas a colaborar para el Clásico. Los músicos que han estado en el jersey de los blaugranas son:

Drake

Rosalía

The Rolling Stones

Karol G

Coldplay

Travis Scott

Ed Sheeran

Olivia Rodrigo

Tyler The Creator

Spotify también llevó su nombre al estadio del Barcelona, iniciando una nueva etapa con el equipo español. Karol G fue la primera artista latinoamericana en poner su logo en la remera de los culés.

DCO