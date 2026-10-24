Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuántas victorias tienen los blaugranas en el Clásico?

El Barcelona y el Real Madrid se preparan para una edición más del Clásico que paraliza al mundo. El equipo blaugrana llega como líder de LaLiga de España después de nueve jornadas y buscarán ampliar su ventaja sobre los merengues en busca del título, además de continuar con su invicto en el torneo doméstico.

Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo del conjunto culé, el Barcelona solo ha perdido un Clásico contra el Real Madrid y ha ganado todos los títulos que han disputado ante el equipo de la capital española. Actualmente el historial entre estos dos clubes no le favorece a nadie.

It's THE game. International kick-off times for #ElClásico at Spotify Camp Nou ⚔️🌍 pic.twitter.com/WXGzt0SPrp — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2026

¿Cuántas victorias tiene el Barcelona en el Clásico de España?

El Clásico de España es una rivalidad que con el paso del tiempo fue creciendo por ser los dos mejores equipos del país ibérico, además de protagonizar encuentros de alto calibre cuando los mejores jugadores del mundo pertenecían a estas dos escuadras.

Actualmente el historial entre blaugranas y merengues se encuentra emparejado, con 106 victorias para cada equipo en 264 compromisos oficiales y en 52 ocasiones igualaron el marcador. La institución de Cataluña logró emparejar este rubro desde el arribo de Hansi Flick al equipo.

La actualidad de ambos conjuntos pone al Barcelona como favorito para llevarse el triunfo, ya que llega como líder de la competencia y con más de 40 goles anotados en este inicio de campaña. Sin embargo, el equipo blaugrana sufrió una dura derrota a mitad de semana con el PSG, mientras que los blancos golearon del Leipzig para seguir invictos en la Champions League.

Happy memories from El Clásico two seasons ago...#LaLigaHighlights pic.twitter.com/eFXvaoZKXy — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 22, 2026

¿A qué hora se juega el Clásico de España?

Todo está listo para el primer Clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid. Hay jugadores como Rodri Hernández, Gabriel Jesús, Karim Adeyemi y Anthony Gordon que vivirán su primer enfrentamiento contra los merengues vistiendo la camiseta blaugrana.

El compromiso está programado para que arranque en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Spotify Camp Nou, el cual a pesar de continuar en remodelación ya está recibiendo los enfrentamientos de local del conjunto catalán.

Del otro lado Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Carlos Espí o Denzell Dumfries vivirán su primer Clásico como merengues y que mejor sería salir de la casa de su acérrimo rival con la victoria en la bolsa.

DCO