Aficionado encara a Mikel Arriola en pleno vuelo y lo pone incomodo con una pregunta (VIDEO)

Mikel Arriola es encarado por un aficionado sobre el ascenso y el descenso

Un aficionado se encontró con Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en un vuelo comercial y no perdió la oportunidad de exigir lo que muchos aficionados al futbol mexicano quieren, el regreso del ascenso y el descenso al sistema de competencias.

“Queremos ascenso Micky, sí al ascenso y descenso, viejo. Aunque me des el avión, viejo”, le comentó el sujeto del video al mandatario de la FMF, quien intenta no hacer caso a la petición del hombre y evita por unos momentos hacer contacto visual.

✈️ “¡Queremos ascenso y descenso, Micky!”



Un aficionado se encontró con Mikel Arriola durante un vuelo y aprovechó el momento para reclamarle directamente por la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.



“¡No me des el avión, viejo!”, le gritó mientras el… pic.twitter.com/BjcBGQE0Kr — Tres PM (@trespm) August 5, 2026

Este reclamo llega en medio de un clima de protestas de varios equipos y jugadores de la Liga de Expansión, que piden el regreso del ascenso y descenso. El pasado 15 de julio se hizo oficial que en el sistema de competencia de la Liga MX no hay lugar para la movilidad entre categorías.

No existe la promoción entre la Primera División y la Expansión por la Temporada 2026-2027 o hasta que el reglamento sea modificado por las autoridades competentes.

“Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026-2027, los clubes que integran la Liga MX no descenderán a la Expansión MX, así mismos los de Expansión MX no ascenderán”, dice el Reglamento de Competencias de la Federación Mexicana de Futbol.

Los equipos de la Liga de Expansión MX no tienen derecho al ascenso ı Foto: Mexsport

Protestas en Liga de Expansión por el ascenso

Clubes como Leones Negros, Cancún FC, Mineros de Zacatecas y Atlético La Paz son algunos de los que publicaron un comunicado en sus redes sociales hablando del ascenso y descenso, pidiendo el regreso de la movilidad deportiva y hasta acudiendo a instancias legales para tener de nuevo la posibilidad de jugar en la Primera División.

El Atlético de San Luis, en 2019, fue el último equipo en ascender deportivamente a la Liga MX cuando fueron campeones de la segunda división. Desde entonces y por la Pandemia por el COVID-19 se suprimió el descenso por unos años, pero de cara al Apertura 2026 lo hicieron indefinido.

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