Memo Ochoa recibe misteriosa invitación de Carlos Vela tras su retiro; ¿qué planean los mexicanos? (VIDEO)

El LAFC realizó una publicación que generó intriga entre la afición mexicana, ya que aparece Carlos Vela sentado en una silla Acapulco en el campo de juego del equipo angelino mientras habla por mensaje con Guillermo Ochoa. El exjugador mexicano invita al recién retirado a visitarlo en su casa.

Los fans se preguntaron qué pasaría entre los dos exfutbolistas, ya que algunos pensaban que podría sacar del retiro a Ochoa. Unos minutos después, el equipo angelino publicó otro video donde salen los dos mexicanos en un carrito de golf para un comercial de la marca DoorDash, aunque todo quedó en intriga con el mensaje final que decía “esta historia continuará”.

Memo Ochoa recibió un homenaje por parte de la Selección Mexicana y el América

Memo Ochoa tiene un espacio especial en la historia del futbol mexicano al convertirse en el primer guardameta azteca en irse a jugar a Europa y también tener seis Mundiales en su haber, solo Cristiano Ronaldo y Leo Messi han conseguido esto.

Tras anunciar su retiro del futbol profesional, el guardameta mexicano recibió un homenaje por parte del Tricolor en el encuentro amistoso ante Chile y semanas más tarde el América realizó una despedida a la talla del portero jalisciense, con un tifo, un mensaje y un momento único en el Estadio Azteca.

Aunque a lo largo de su carrera fue muy criticado, Memo Ochoa siempre demostró sentir los colores de la Selección Mexicana cuando le tocaba salir al quite. Con grandes actuaciones como el partido ante Brasil en 2014 o su participación en Rusia 2018, el canterano del América mostró de lo que esta hecho.

DCO