¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de México en la historia de la F1?

El Autódromo Hermanos Rodríguez durante la Práctica 1 del Gran Premio de México de la F1 2026.

El piloto neerlandés Max Verstappen presume de ser el máximo ganador en la historia del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) con cinco triunfos, todos con la escudería Red Bull y el más reciente de ellos en la campaña de 2023.

Mad Max intentará volver a conseguir una victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 1 de noviembre. Pero aunque no fuera el caso, sus más cercanos perseguidores están lejos, pues cuatro volantes comparten el segundo lugar con dos carreras ganadas cada uno de ellos.

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Son los casos del francés Alain Prost y de los británicos Jim Clark, Nigel Mansell y Lewis Hamilton, éste último el único que se mantiene activo de entre ellos.

¿En qué años fueron los triunfos de Max Verstappen en México?

Max Verstappen consiguió la primera de sus cinco victorias en el Gran Premio de México en la temporada de 2017, su tercera como piloto de Fórmula 1.

Al año siguiente, el neerlandés volvió a terminar en lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Luego logró tres victorias al hilo en el circuito ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, de la edición de 2021 a la de 2023.

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El constructor con más triunfos en el Gran Premio de México

Las cinco victorias de Max Verstappen convierten también a Red Bull en el constructor más ganador en la historia del Gran Premio de México de F1.

En segundo lugar se ubica McLaren con cuatro carreras ganadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, gracias a los triunfos obtenidos por el neozelandés Denny Hulme, el francés Alain Prost, el brasileño Ayrton Senna y el británico Lando Norris, el más reciente vencedor en la capital mexicana.

Otros 12 pilotos han conseguido una victoria en el Gran Premio de México de F1, entre ellos el alemán Nico Rosberg, el español Carlos Sainz Jr., el austriaco Gerhard Berger y los estadounidenses John Surtees y Graham Hill. En total ha habido 17 ganadores en la carrera en la capital mexicana.

EVG