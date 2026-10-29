Max Verstappen hace menos a Checo Pérez en pleno GP de México y la afición azteca no deja de atacarlo

Max Verstappen y Checo Pérez compartieron escudería de 2021 a 2024 y el piloto neerlandés ganó cuatro títulos de la Fórmula 1 al hilo. Sin embargo, en la previa del Gran Premio de México, Mad Max comentó que el demostró en la temporada 2023 que un Campeonato de Constructores se puede ganar con un solo piloto, año en el que el piloto mexicano le ayudó a coronarse por tercera ocasión.

“Siempre le digo al equipo: ‘Denme un coche rápido y todos tendremos una vida mejor’. En 2023 demostré que se puede ganar el campeonato de constructores con un solo piloto. Muchos pensaron que era aburrido (que él ganara 19 de las 22 carreras), pero a mí me pareció fantástico. Me encantaría volver a hacerlo“, comentó Max Verstappen.

Max Verstappen extiende su contrato con Red Bull y permanece en la F1 ı Foto: AP

Max Verstappen tiene cuatro títulos con ayuda de Checo Pérez

Las declaraciones de Max Verstappen no le cayeron bien a toda la afición mexicana que sigue de cerca a Checo Pérez por dos razones, una por ser el fin de semana del Gran Premio en su país y dos por qué todos sus títulos han tenido ayuda del mexicano.

Desde que Checo Pérez salió de Red Bull, Max Verstappen no ha vuelto a levantar el cetro de la Fórmula 1, ya que los cuatro años que pasó el mexicano en el equipo austriaco, el volante neerlandés dominó la máxima categoría del automovilismo.

Además, la afición azteca se molestó aún más con los comentarios de Max Verstappen, ya que en 2021 el mexicano fue pieza fundamental para darle su primer cetro al neerlandés con su defensa histórica en el Gran Premio de Abu Dabi para que su excompañero remontara posiciones y se convirtiera en campeón.

Checo Perez en el Show Run en la Ciudad de México. ı Foto: X @F1

Desde que Checo Pérez salió de Red Bull, no han vuelto a ganar en F1

Checo Pérez llegó en 2021 a Red Bull para vivir una de las mejores épocas de su carrera profesional y el mexicano ayudó a la escudería austriaca a ganar dos títulos del Campeonato de Constructores, en 2022 y 2023.

En 2024 no consiguió el título, pero Red Bull no ha vuelto a ser el campeón de la Fórmula 1 desde entonces, han pasado tres pilotos como compañeros de Max Verstappen (Isack Hadjar, Yuki Tsunoda y Liam Lawson) y tampoco han podido ayudar al neerlandés a ser campeón.

DCO