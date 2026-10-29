Cristiano Ronaldo marca impresionante hat-trick con el Al-Nassr ¿cuántos goles le faltan para los 1000?

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles con el Al-Nassr y llegar a los 1000 goles está cada vez más cerca para el portugués. El delantero portugués se lució con un hat-trick en el partido ante el Al-Kholood para recortar la distancia entre él y la meta que tiene enfrente.

El astro portugués marcó sus tres tantos en el segundo tiempo para sentenciar la goleada de 5-2 sobre su rival en la Jornada 12 de la Saudi Pro League. Al 66′, 72′ y 81′ fueron los minutos en los que Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador para convertirse en el jugador del partido.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo se acerca poco a poco a la marca que acecha desde hace tiempo, los 1000 goles, y con cada anotación que consigue con el Al-Nassr el récord está cada vez más cerca para el portugués.

Con su hat-trick ante el Al-Kholood, el Bicho llegó a 985 anotaciones como futbolista profesional, así que se encuentra a 15 dianas de lograr su cometido y escribir su nombre con letras de oro en la historia del futbol mundial antes de colgar los botines.

Aún queda un largo camino en la temporada para Cristiano Ronaldo y muchos partidos en los que buscará llegar a los 1000 goles antes de que termine la campaña en Medio Oriente. El portugués lleva cinco goles en sus últimos cinco encuentros.

Será que cabe mais um troféu na cabine do Cristiano Ronaldo? 😅



Três gols e o prêmio de melhor em campo na grande vitória por 5x3 contra o Al Kholood! 🏆👏 pic.twitter.com/W1woGcd0DU — SPL Brasil (@SPLBROficial) October 29, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El Al-Nassr sigue en busca de nuevos títulos en su historia y su próximo encuentro será en la Champions League Elite ante el Pakhtakor de Uzbekistán el próximo 2 de noviembre del 2026.

El compromiso del equipo de Cristiano Ronaldo saltará al campo en punto de las 7:45 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en busca de su segunda victoria en el torneo internacional.

El Al-Nassr volverá a su liga local hasta el 6 de noviembre cuando enfrenten de visita al Al-Hazem en la Jornada 13 de la Saudi Pro League, torneo en el que Cristiano Ronaldo y compañía están en el segundo puesto de la tabla general.

DCO