Cristiano Ronaldo marca impresionante hat-trick con el Al-Nassr ¿cuántos goles le faltan para los 1000?

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles con el Al-Nassr y llegar a los 1000 goles está cada vez más cerca para el portugués. El delantero portugués se lució con un hat-trick en el partido ante el Al-Kholood para recortar la distancia entre él y la meta que tiene enfrente.
El astro portugués marcó sus tres tantos en el segundo tiempo para sentenciar la goleada de 5-2 sobre su rival en la Jornada 12 de la Saudi Pro League. Al 66′, 72′ y 81′ fueron los minutos en los que Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador para convertirse en el jugador del partido.
¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?
Cristiano Ronaldo se acerca poco a poco a la marca que acecha desde hace tiempo, los 1000 goles, y con cada anotación que consigue con el Al-Nassr el récord está cada vez más cerca para el portugués.
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Con su hat-trick ante el Al-Kholood, el Bicho llegó a 985 anotaciones como futbolista profesional, así que se encuentra a 15 dianas de lograr su cometido y escribir su nombre con letras de oro en la historia del futbol mundial antes de colgar los botines.
Aún queda un largo camino en la temporada para Cristiano Ronaldo y muchos partidos en los que buscará llegar a los 1000 goles antes de que termine la campaña en Medio Oriente. El portugués lleva cinco goles en sus últimos cinco encuentros.
¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?
El Al-Nassr sigue en busca de nuevos títulos en su historia y su próximo encuentro será en la Champions League Elite ante el Pakhtakor de Uzbekistán el próximo 2 de noviembre del 2026.
El compromiso del equipo de Cristiano Ronaldo saltará al campo en punto de las 7:45 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en busca de su segunda victoria en el torneo internacional.
El Al-Nassr volverá a su liga local hasta el 6 de noviembre cuando enfrenten de visita al Al-Hazem en la Jornada 13 de la Saudi Pro League, torneo en el que Cristiano Ronaldo y compañía están en el segundo puesto de la tabla general.
DCO