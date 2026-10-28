¡HISTÓRICO! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer BOAT de la historia por su temporada en 2008

Cristiano Ronaldo es el Balón de Oro de Todos los Tiempos después de ganar el BOAT, el premio que se le entregó al mejor futbolistas de las últimas campañas y el portugués se lo llevó por su temporada en 2008.

En aquel año, el astro portugués ganó la UEFA Champions Leauge., La Premier League, Mundial de Clubes de la FIFA y Community Shield. Estos logros que consiguió a una corta edad le ayudaron a convertirse en el prime BOAT de la historia, superando a leyendas del futbol mundial como Leo Messi, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stéfano, Michel Platini o Johan Cruyff.

CRISTIANO RONALDO ES EL BOAT



BALÓN DE ORO DE TODOS LOS TIEMPOS



SIMPLEMENTE EL MEJOR



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Leo Messi queda detrás de Cristiano Ronaldo con su espectacular temporada en 2012

Leo Messi se adjudicó el segundo puesto de este galardón por la temporada que realizó en 2012. En aquel año el astro argentino rompió un récord que Gerd Müller había conseguido en 1972.

El exjugador del Barcelona ganó el Balón de Oro en ese año, anotó 91 goles en 69 partidos en un año natural, sumó 24 asistencias y algo que marcó esa campaña para Messi fueron los cinco goles que le marcó el Bayer Leverkusen en la Champions League.

De igual forma, esta temporada puso al argentino en el segundo puesto, ya que en 2012 ganó su cuarto balón de oro consecutivo, el primer futbolista del orbe en hacerlo. El top 5 de este premio fue para Cristiano Ronaldo y Leo Messi.