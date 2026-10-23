¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo festeja su tanto en el triunfo del Al-Nassr sobre el Al-Faisaly en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo dio un paso más para llegar a los 1000 goles en su carrera, pues se puso a 18 de llegar a la anhelada meta gracias al tanto que hizo este viernes en la victoria de 3-1 del Al-Nassr sobre el Al-Faisaly en la Jornada 11 de la Saudi Pro League.

El experimentado atacante portugués convirtió con un gran remate de cabeza el 2-0 parcial a favor de los Caballeros de Najd en el encuentro desarrollado en el King Salman Sport City Stadium, tras un centro de su connacional João Félix en el cobro de un tiro libre.

¿El mejor cabeceador de la historia?



Cristiano Ronaldo llegó a su gol n° 982 como profesional. Se acerca a las cuatro cifras. pic.twitter.com/dk56eWcwq2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 23, 2026

Abdullah Al-Hamdan y Angelo Gabriel fueron los autores de las otras anotaciones del Al-Nassr en el duelo en el que Cristiano Ronaldo llegó a 982 goles en su larga trayectoria para ponerse a 18 de los 1000.

¿Cuántos goles ha hecho Cristiano con el Al-Nassr?

El lusitano Cristiano Ronaldo ha marcado 134 goles con el Al-Nassr desde que se unió a la plantilla del equipo de Arabia Saudita.

La llegada de CR7 a los Caballeros de Najd se dio a finales de 2022, justo después de haber disputado con Portugal la Copa del Mundo de aquel año en Qatar.

Con su diana conseguida este viernes contra el Al-Faisaly, Cristiano Ronaldo acumula cinco goles en la campaña en curso, cuatro de ellos en la Saudi Pro League y uno en la Liga de Campeones de Asia.

¿Cuántos títulos ha ganado Cristiano con el Al-Nassr?

En estos casi cuatro años que tiene Cristiano Ronaldo como jugador del Al-Nassr, el veterano delantero portugués ha ganado un títulos, el cual llegó el verano de este año, previo a la celebración de la Copa del Mundo.

El Comandante y compañía se proclamaron campeones de la Saudi Pro League en la Temporada 2025-2026, luego de que terminaron en lo más alto de la clasificación con una cosecha de 86 puntos, superando por dos unidades a su más cercano perseguidor, Al-Hilal.

Esta campaña, Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr van por la revalidación de su título de liga en Arabia Saudita, al tiempo que compiten en la Liga de Campeones de Asia.

EVG