¡OFICIAL! Cristiano Ronaldo ya conoce su sanción y multa tras abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo fue sancionado y multado por la Federación Portuguesa de Futbol.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) dio a conocer que impuso una sanción de 30 días para Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de su selección en la pasada Fecha FIFA, además de una multa de 255 euros, el equivalente a 285 dólares.

De acuerdo con reportes internacionales, el actual delantero del Al-Nassr recibió la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que contempla una pena de entre uno y seis meses por abandonar al equipo nacional.

¡Hasta parece broma! 😳 🇵🇹



El Consejo Disciplinario de la Federación de Portugal le impuso a Cristiano Ronaldo una suspensión de 30 días y multa económica de 255 euros por abandonar la concentración en Dinamarca 👀 pic.twitter.com/j9OPuPSwsX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 19, 2026

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal el 30 de septiembre, razón por la cual este 19 de octubre ya solamente le restan 11 días para cumplir los 30 de la sanción que le impuso la federación de futbol de su país.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal?

Debido a que los 30 días de la sanción se cumplen el próximo 30 de octubre, esto significa que Cristiano Ronaldo podría volver a jugar con Portugal en la Fecha FIFA de noviembre.

Tanto el experimentado goleador como el director técnico Jorge Jesús dejaron abierta la posibilidad para el regreso del delantero en la última ventana de partidos internacionales de este año.

Portugal se medirá ante Dinamarca y Gales los próximos 14 y 17 de noviembre, respectivamente, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

En el comunicado del Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Futbol se lee que Cristiano Ronaldo “no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar”.

El ariete de 41 años de edad dejó la concentración de Portugal por diferencias con el seleccionador Jorge Jesús, quien no alineó al experimentado goleador en el triunfo de 2-1 sobre Noruega.

EVG