¡Oficial! Portugal suspende a Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración del equipo

La Federación Portuguesa de Futbol suspendió al experimentado delantero y goleador Cristiano Ronaldo e inició un proceso disciplinario contra el jugador de 41 años por abandonar al equipo.

El organismo indicó en un comunicado este sábado que el caso fue remitido a su comité de investigación disciplinaria y que mantendrán sus conclusiones confidenciales hasta que se determinen.

🚨 Oficialmente:



Suspensión temporal de Cristiano Ronaldo por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol, tras la apertura de un expediente disciplinario en su contra.



Cristiano espera ahora la resolución final sobre el caso, después de que él mismo sugiriera en su comunicado… pic.twitter.com/KfuRS7anIn — Arielipillo (@ArielipilloPlus) October 10, 2026

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de la selección de Portugal durante la Fecha FIFA tras una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesús, por la falta de minutos de juego.

Portugal gana juegos sin Cristiano Ronaldo

Portugal ganó los tres encuentros en los que Cristiano Ronaldo fue suplente sin ingresar o estuvo, y su reemplazo, Gonçalo Ramos, aprovechó la oportunidad anotando tres goles.

El Bicho cerró el parón internacional con una larga publicación dirigida a sus 679 millones de seguidores en Instagram, en la que pidió al seleccionador Jorge Jesús que reconociera su error al pedirle que calentara en la banda y luego no hacerlo entrar al campo contra Noruega. El director técnico de Portugal no reconoció ningún error.

Cristiano Ronaldo escribió que esperaba una suspensión conforme al reglamento de la federación, pero prometió a sus aficionados que “tendremos uno o más partidos de despedida”.

EVG