Max Verstappen se queda con la pole position del Gran Premio de Singapur de F1; Checo Pérez saldrá en la posición 20

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su recta final con siete carreras por disputarse, siendo la primera de ellas el Gran Premio de Singapur, que este sábado realizó la clasificación para el domingo, en donde el piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, se quedó con la pole position.

Detrás de este volante están Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes largarán en el circuito de Marina Bay en la segunda y tercera posición, respectivamente. Por otro lado, el mexicano Sergio Checo Pérez a bordo de su Cadillac partirá en el lugar 20 tras quedar fuera en la Q1.

TOP 3 DE SALIDA DEL GP DE SINGAPUR

1.-Max Verstappen (Red Bul)

2.-Charles Leclerc (Ferrari)

3.-Lewis Hamilton (Ferrari)

Lo que debes saber del GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur se corre en el circuito urbano de Marina Bay, que tiene una extensión de 4.927 kilómetros y se realizan un total de 62 vueltas para 305.3 km totales. El trazado tiene 19 curvas, los coches se mueven en el sentido de las manecillas del reloj y el primer GP de F1 que se realizó fue en 2008.

Singapur es una de las carreras más exigentes para los pilotos por las condiciones del clima. El calor, la humedad y la temperatura representan un riesgo para los volantes, en especial a la hora de frenar.

En la edición de 2022, el mexicano Checo Pérez fue el ganador del Gran Premio de Singapur, que en ese momento representó la cuarta ocasión que finalizó primero en una cita de la F1. En total el nacido en Guadalajara tiene seis conquistas en la máxima categoría del deporte motor.

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