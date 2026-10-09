¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Sprint del Gran Premio de Singapur de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en la clasificación para el Sprint del Gran Premio de Singapur de la F1 2026.

La última carrera Sprint de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) se realiza este sábado 10 de octubre en el marco de la celebración del Gran Premio de Singapur, en el Circuito Urbano de Marina Bay, donde el mexicano Sergio Checo Pérez busca sus primeros puntos con Cadillac. El tapatío saldrá en el lugar 20.

El neerlandés Max Verstappen obtuvo la pole position para la sexta y última carrera de este tipo en la campaña. El volante de Red Bull viene de conseguir la victoria en el Gran Premio de Baréin.

Lock in for #F1Sprint wherever you are 🌎



Check the @TAGHeuer times ahead of our short-format race in Singapore ⏰#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/9DXtaPzNaF — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Sprint del GP de Singapur?

El Sprint del Gran Premio de Singapur de la F1 2026 se corre este sábado 10 de octubre en el Circuito Urbano de Marina Bay. La carrera comienza a las 3:00 horas del Centro de México.

Fecha : Sábado 10 de octubre

Hora : 3:00

Circuito : Urbano de Marina Bay

Transmisión: Sky Sports y F1TV

George Russell va por todo en el Sprint del GP de Singapur de F1

El sprint es la mejor oportunidad de George Russell para desafiar a Kimi Antonelli este fin de semana porque el piloto británico debe cumplir una penalización el domingo en el Gran Premio de Singapur.

La unidad de potencia de Russell falló de repente el domingo pasado en el Gran Premio de Baréin que se escenificó en Malasia. Recibió una sanción por el cambio de motor.

Max will be racing in his 250th Grand Prix this weekend 👏



To mark the occasion he's answered YOUR questions about his most memorable moments on track 🤩



Head over to our official YouTube channel to see the full video 📺#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/YXuEdZ4cgq — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Después de eso, es “ataque total, simplemente intentar disfrutar el fin de semana”, comentó Russell. “Obviamente no es una situación ideal, pero Singapur es un lugar que me encanta e intentaré abrirme camino entre el pelotón”.

En un día en el que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, calificó de “descerebradas” las afirmaciones de que Mercedes favorecería a Antonelli por encima de Russell, el italiano compuso una de sus peores interpretaciones de clasificación del año, a casi siete décimas de segundo del ritmo.

Russell está usando en el Gran Premio de Singapur un auto de especificación más antiguo, mientras Antonelli intenta sacar el máximo de un paquete actualizado que el viernes calificó de “impredecible” y que no ha funcionado como se esperaba en las carreras recientes. “Creo que será un fin de semana difícil”, añadió.

EVG