Max Verstappen gana la pole position para la Sprint Race del GP de Singapur; Checo Pérez saldrá desde el lugar 20

Max Verstappen se apoderó de la pole para la Sprint Race de la Fórmula 1 en Singapur en una agitada sesión de clasificación, en la que George Russell aprovechó una oportunidad para recortar terreno frente a Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del campeonato.

Verstappen fue el más rápido por 0,120 segundos sobre Russell, cuya estrategia de “ataque total” esta semana lo dejará largando en el sprint del sábado cinco puestos por delante de Antonelli. Charles Leclerc partirá tercero en el sprint para Ferrari.

“No me lo esperaba, muy feliz de ser primero. En las últimas carreras hemos sido mucho más fuertes, pero esta pista todavía pone de relieve algunas debilidades del coche, aunque hemos intentado conducir con ellas lo mejor posible”, dijo Verstappen.

Tras ganar el Gran Premio de Baréin de la semana pasada en Malasia con un mejorado Red Bull, Verstappen ha demostrado que puede afianzarse en un tipo de circuito muy distinto. Salir desde la pole es especialmente valioso en Singapur porque adelantar es difícil en el estrecho circuito urbano.

Los comisarios citaron a Verstappen en una investigación para determinar si adelantó a Lewis Hamilton antes en la sesión de clasificación bajo banderas amarillas. Eso podría derivar en una sanción.

El sprint es la mejor oportunidad de Russell para desafiar a Antonelli este fin de semana porque el piloto británico debe cumplir una penalización el domingo en el Gran Premio de Singapur.

La unidad de potencia de Russell falló de repente el domingo pasado en el GP de Baréin que se escenificó en Malasia. Recibió una sanción por el cambio de motor.

Después de eso, es “ataque total, simplemente intentar disfrutar el fin de semana”, comentó Russell el jueves. “Obviamente no es una situación ideal, pero Singapur es un lugar que me encanta e intentaré abrirme camino entre el pelotón”.

En un día en el que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, calificó de “descerebradas” las afirmaciones de que Mercedes favorecería a Antonelli por encima de Russell, el italiano firmó una de sus peores actuaciones de clasificación del año, a casi siete décimas de segundo del ritmo.

Checo Pérez tuvo una dura clasificación, quedó eliminado en la primera ronda de la qualy por un choque que tuvo contra uno de los muros de la pista, incidente que rompió el alerón delantero de su monoplaza, pero podrá seguir con su participación en el GP de Singapur. Largará desde la posición 20.

DCO